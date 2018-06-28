ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На реке в Беловежской пуще зафиксирован мор рыбы

29.06.2018 06:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Местные рыбаки сообщили о море рыбы на реке Правая Лесная в Беловежской пуще. Они полагают, что всё дело в загрязнение воды.

Нас сегодняшний день есть информация минимум о полусотне рыбин, плавающих кверху брюхом. Исток реки находится в Польше, и есть предположение, что причина гибели рыбы находится на той стороне.

В районе польской Гайновки расположено несколько предприятий, которые могут сбрасывать в воду промышленные отходы. Экологи не исключают, что проблема гибели рыбы связана и с аварийным сбросом нечищеных стоков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​Местные рыбаки сообщили о море рыбы на реке Правая Лесная в Беловежской пуще. Они полагают, что всё дело в загрязнение воды.
 
Новости дня
Новости разные
 
Определились все пары 1/8 финала чемпионата мира по футболу в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика