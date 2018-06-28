На реке в Беловежской пуще зафиксирован мор рыбы

Местные рыбаки сообщили о море рыбы на реке Правая Лесная в Беловежской пуще. Они полагают, что всё дело в загрязнение воды.

Нас сегодняшний день есть информация минимум о полусотне рыбин, плавающих кверху брюхом. Исток реки находится в Польше, и есть предположение, что причина гибели рыбы находится на той стороне.

В районе польской Гайновки расположено несколько предприятий, которые могут сбрасывать в воду промышленные отходы. Экологи не исключают, что проблема гибели рыбы связана и с аварийным сбросом нечищеных стоков.