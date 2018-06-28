Пуэрто-Рико может стать 51-м штатом Америки

Конгресс США рассматривает возможность принять в состав государства остров Пуэрто-Рико.

В случае принятия закона в конгрессе должны будут создать спецкомиссию, которая займётся организацией всех необходимых процедур для принятия острова в состав США. Затем парламент будет обязан упразднить ранее принятые в отношении Пуэрто-Рико законы. После всего этого не позднее 1 января 2021 года у США может появиться новый штат.

Напомним, Пуэрто-Рико перешёл под контроль США в 1898 году после испано-американской войны. Жители острова считаются гражданами Америки, но при этом не могут голосовать на выборах и имеют только одного представителя с ограниченным правом голоса в конгрессе.