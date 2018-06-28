|
Аттракцион «Колобок» в парке Челюскинцев сломался прямо во время движения
Неприятный инцидент произошёл днём 28 июня. В управлении «Городские парки УП «Минскзеленстрой» сообщают, что пострадавших нет.
Аттракцион «Колобок» работает благодаря восьми движущимся по рельсам автомобильным колёсам. Одно из колёс по неизвестной причине отошло и соскочило, из-за чего одна кабинка опустилась и стала при движении задевать асфальт. В момент происшествия в кабинке находилось два человека. Поломка была вовремя замечена. Аттракцион остановили, люди были высажены.
Госпромнадзор начал внутреннее расследование инцидента.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неприятный инцидент произошёл днём 28 июня. В управлении «Городские парки УП «Минскзеленстрой» сообщают, что пострадавших нет.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)