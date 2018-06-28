Из-за сообщений о минировании в Самаре эвакуировали сразу несколько торговых центров

В службы безопасности нескольких торговых центров и больниц Самары поступили звонки о возможных взрывных устройствах.

Информация о минировании появилась приблизительно в 19:45. В срочном порядке были эвакуированы посетители торговых центров «Космопорт», «Гудок», «Аврора» и «Леруа Мерлен» и больниц им. Ершова и городского отделения скорой помощи №5.

В ходе осмотра зданий никаких подозрительных предметов найдено не было. На местах продолжают работать кинологи, сотрудники экстренных служб и медицинский персонал.

В настоящий момент правоохранительные органы уточняют все обстоятельства случившегося.