Работа по улучшению Налогового кодекса продолжается: чего стоит ждать бизнесу?





Работа над «переработкой» Налогового кодекса не закончена. Но, по словам экспертов из бизнес-союзов, по многим вопросам межведомственной группе удалось найти компромиссные решения.

Не секрет, что тема налогов для белорусского бизнеса весьма чувствительная. Еще в декабре 2017 года Александр Лукашенко поручил правительству полностью переработать нынешний Налоговый кодекс, сделав его «простым и понятным». С целью «шлифования» действующей налоговой системы в феврале была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители министерств и ведомств, а также бизнес-союзов. К середине лета должен появиться переработанный документ.

И хотя, как заявила в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра по налогам и сборам Беларуси Элла Селицкая, работа по улучшению Налогового кодекса не завершена, тем не менее, многие вопросы уже проработаны.

Их для рассмотрения было много, отмечают эксперты из рабочей группы, но были те, которые обсуждались наиболее активно и горячо.

Что будет с «упрощенкой» и имущественными налогами

«Так, вопрос, к которому возвращались в ходе осуждения не один раз, касался более широкого применения «упрощенки». Он прорабатывался на самом высоком уровне, и, я считаю, каких-то подвижек удалось добиться», – рассказала в беседе с «Ежедневником» сопредседатель правления, директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

По ее словам, планируется, что критерии выручки, при которой можно применять УСН, для ИП будут увеличены где-то до 300 тыс. рублей, а для остальных субъектов хозяйствования, примерно до 2 млн рублей.

«Да, это не 100% то, что хотел бизнес, но все же определенный компромисс был найден, и прогресс в данном направлении уже есть», – отметила эксперт.

Что же касается одного из самых острых вопросов для бизнеса – имущественных налогов, то пока он находится в проработке.

«Почему предлагается отменить повышающие коэффициенты налогов на недвижимость и землю? Потому что они вводились, когда у нас еще не было рыночной кадастровой стоимости. Сегодня ситуация иная», – пояснила эксперт. – Но, к сожалению, облисполкомы нашу инициативу по отмене повышающих коэффициентов не поддержали».

Она отметила, что после дополнительного обсуждения пока принято решение снизить коэффициент с 2,5 до 2, а для организаций обрабатывающей промышленности принять коэффициент 1,5.

«Это предложение было поддержано вице-премьером Василием Матюшевским, поэтому мы полагаем, что такой вариант будет принят и поддержан бизнес-сообществом, и надеюсь, его поддержат республиканские органы власти», – заметила Жанна Тарасевич.

Также давно в деловых кругах обсуждается и необходимость принятия решения о переходе на уплату налогов по факту поступления выручки, а не по факту отгрузки.

Однако, как отметила Жанна Тарасевич, после дополнительной проработки и проведения разговоров с бизнес-сообществом, и, учитывая международный опыт, все пришли к мнению, оставить второй вариант (по факту отгрузки), поскольку это уменьшает администрирование.

Чего стоит ждать в будущем?

В целом следует отметить, что радикальных изменений налогового законодательства, как не раз сообщалось представителями как Минфина, так и МНС, при сегодняшней переработке Налогового кодекса ждать не стоит. Так, например, количество налогов и налоговые ставки остаются прежними.

«Надо сказать, что работа межведомственной группы в первую очередь была сконцентрирована на упрощении администрирования. В этом и состояла основная задача. Но вторую задачу, которую ставила перед собой рабочая группа: параллельно с данным проектом Налогового кодекса все же выработать какие-то решения по реформе налоговой системы на среднесрочную перспективу», – отметила Жанна Тарасевич.

«Что сегодня прослеживается? Вполне возможно налог на недвижимость и налог на землю станут одним налогом, то есть произойдет их объединение», – рассказала она.

Также по ее словам, все же будет как-то решаться вопрос с отчислениями в ФСЗН, по поводу которых много нареканий со стороны бизнеса.

«Понятно, что завтра не поменяется пенсионное законодательство. Но в среднесрочной перспективе нужно думать об этом, потому что это достаточно высокие отчисления», – отметила Жанна Тарасевич.

На ее взгляд, повышение пенсионного возраста, о котором так много сегодня говорят, проблему не решит и поэтому на сегодня вторично.

«Нужно развивать альтернативные способы пенсионных накоплений. В общем, вопросов, которые требуют решения, еще много», – заключила представитель бизнес-союза.