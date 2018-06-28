29 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Россия - День партизан и подпольщиков.

Сейшельские острова - День Независимости.

ПРИМЕТЫ:

Тихон Утешитель. Вывозят навоз на поля. Тихон - целитель зубной боли.

РОДИЛИСЬ:

1793 Йозеф РЕССЕЛЬ, австрийский изобретатель, предложивший новый движитель для судна - гребной винт, помещаемый в кормовой части, и построивший первый в мире пароход «Чивета» с гребным винтом.

1900 Антуан Мари Роже де СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ, французский писатель и лётчик. 31 июля 1944 года он отправился с аэродрома на острове Сардиния в разведывательный полёт. На базу он не вернулся; а обломки его самолёта нашли только в 2003 году. Его афоризм: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил».

1954 Игорь Яковлевич КРУТОЙ, российский композитор, автор песен. Кроме множества хитов, он ещё и автор гимна футбольного клуба «Шахтёр» из Донецка.

1957 Гурбангулы Мяликгулыевич БЕРДЫМУХАМЕДОВ, президент Туркменистана, по профессии - врач-стоматолог. Сын Сердар, три дочери, четверо внуков. В мае 2014 года в Ашхабаде установили его статую высотой 21 метр, покрытую 24-каратным золотом. Молодожёны, регистрирующие брак в ЗАГСах Туркменистана, обязаны фотографироваться на фоне портрета Бердымухамедова.

1964 Сосо (Иосиф Раминович) ПАВЛИАШВИЛИ, российский певец. У него трое детей.

1969 Дуня (Авдотья) Андреевна СМИРНОВА, российская телеведущая и сценарист. В 2012 году вышла замуж за Анатолия ЧУБАЙСА. У неё сын Данила от первого брака.

1972 Саманта Рид СМИТ, американская школьница, написавшая письмо Генеральному секретарю ЦК КПСС Ю.В. АНДРОПОВУ и приезжавшая в СССР по его приглашению. Трагически погибла в авиакатастрофе в 1985 году.

1978 Николь Прасковья Эликолани Валиенте ШЕРЗИНГЕР, американская актриса, певица и модель.

1981 Михаил Александрович ТАРАБУКИН, российский актёр.

СОБЫТИЯ:

1916 В воздух поднялся первый самолёт компании «Боинг».

1922 Знаменитый певец Фёдор ШАЛЯПИН выехал на гастроли за границу. Больше в Россию он не вернулся.

1925 Американец Марвин ПИПКИН запатентовал электрическую лампочку с матовым покрытием.

1964 Был создан пульт дистанционного управления телевизором. Когда об этом узнал всемирно известный режиссёр Питер ГРИНУЭЙ, он заявил, что «в этот день умерло кино».

1967 Погибла в автокатастрофе американская актриса Джейн МЭНСФИЛД (Вера Джейн ПАЛМЕР), секс-бомба Голливуда 50-60-х гг. Её параметры составляли 102-46-89 см. Её IQ равнялся 163, но кинокритики представляли её как копию-пародию Мэрилин МОНРО. Ещё долго после первых репортажей о её смерти ходила легенда о том, что она была обезглавлена. Причиной слухов стал парик, слетевший с головы актрисы в момент аварии.

1981 Барменша Роузи ШЕДЕЛБАУЭР во время проведения телевизионных состязаний в Кенигси (ФРГ) преодолела за 4 секунды 15-метровую дистанцию, держа в каждой руке по пять полных кружек пива.

1985 В Нью-Йорке бывший автомобиль «Роллс-Ройс» Джона ЛЕННОНА был продан за $2 млн 229 тыс.

1995 В Сеуле (Южная Корея) рухнуло здание торгового центра. Под обломками погибли 501 человек и более 900 получили ранения.

2017 В возрасте 47 лет умер Олег ЯКОВЛЕВ, российский певец («Иванушки International»).

ДНИ ГОРОДОВ:

Бобруйск - 631 год.