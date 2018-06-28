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День конституции Украины отметили в Бресте 28 июня

29.06.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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Традиционно День Конституции Украины представители дипломатической службы и национальной диаспоры этой страны в городе над Бугом отметили возложением цветов к памятнику Тарасу Шевченко.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56814.php

Бресте 28 июня " alt="День конституции Украины отметили в Бресте 28 июня ">

Генеральный консул Консульства Украины в Бресте Анатолий Диденко в своём выступлении напомнил, что этот праздник отмечается украинцами во всём свете. 28 июня 1996 года Верховная рада Украины большинством в две трети голосов приняла Конституцию Украины - первую Конституцию независимого украинского государства. Она закрепляет основные права и обязанности граждан.

Были приняты статьи - о государственных символах Украины, о государственном украинском языке, о праве частной собственности, праве на труд и т. д. Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, её суверенитет и территориальную целостность. Принятие конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56814.php

День конституции Украины отметили в Бресте 28 июня

- Сейчас очень много ведётся дискуссий по языковому вопросу, - отметил в своём выступлении Анатолий Диденко. – В конституции закреплено, что государственным языком в Украине является украинский язык. Он изучается с первых классов в школе, его используют все государственные структуры. Однако это не ущемляет права других народов пользоваться своим национальными языками.

 
Теги: Брест
 
 
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Традиционно День Конституции Украины представители дипломатической службы и национальной диаспоры этой страны в городе над Бугом отметили возложением цветов к...
 
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