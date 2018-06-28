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Мероприятие «Страницы живой истории» состоится в Бресте 30 июня
29.06.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
30 июня и 3 июля 2018 года с 11.00 до 18.00 филиал «Археологический музей «Берестье» и МБФ «Фортификация Бреста» приглашают брестчан и гостей города Бреста посетить совместное мероприятие «Страницы живой истории».
Вам предстоит окунуться в особую атмосферу военного лагеря и быта ХVII века, пройти обучение и постичь азы военного мастерства!
Не упустите уникальную возможность прикоснуться к истории!
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30 июня и 3 июля 2018 года с 11.00 до 18.00 филиал «Археологический музей «Берестье» и МБФ «Фортификация Бреста» приглашают брестчан и гостей города Бреста посетить...
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