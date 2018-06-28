Мероприятие «Страницы живой истории» состоится в Бресте 30 июня

30 июня и 3 июля 2018 года с 11.00 до 18.00 филиал «Археологический музей «Берестье» и МБФ «Фортификация Бреста» приглашают брестчан и гостей города Бреста посетить совместное мероприятие «Страницы живой истории».



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56813.php

Читать полностью в источнике с фото:





Вам предстоит окунуться в особую атмосферу военного лагеря и быта ХVII века, пройти обучение и постичь азы военного мастерства!

Не упустите уникальную возможность прикоснуться к истории!



Место проведения мероприятия:

Волынское укрепление Брестской крепости,

территория филиала «Археологический музей «Берестье».



Проезд городским транспортом до Брестской крепости

маршрутное такси №№ 5,10; автобусы №№ 5,17, 41.