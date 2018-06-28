В Бресте в 2019 году планируют провести международный фестиваль дружбы, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела культуры горисполкома Светлана Семашко.



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Брест проведет в 2019 году фестиваль дружбы стран СНГ" alt="Брест проведет в 2019 году фестиваль дружбы стран СНГ">



В следующем году к Бресту перейдет эстафета культурной столицы СНГ. В настоящее время верстается программа культурных мероприятий. "С участием стран Содружества запланировано 34 крупных мероприятия. Некоторые из них уже проводились в городе, другие состоятся впервые. Например, хотим организовать парад оркестров. Коллективы пройдут по центральным улицам города, главной площади. Такого в Бресте еще не было. Есть задумки провести фестиваль хореографического искусства, конференцию музеев старинных городов, семинар пушкинских библиотек, пленэр скульпторов "Брест тысячелетний", конкурс скрипачей, фестиваль дружбы", - отметила Светлана Семашко.

В частности, международный фестиваль дружбы предлагается провести в сентябре в дни официального празднования тысячелетия Бреста. На форум будут приглашены мастера искусств стран Содружества.

Презентация Бреста - культурной столицы СНГ 2019 года - состоялась на XIII Форуме творческой и научной интеллигенции государств - участников СНГ, который 19-20 июня прошел в Астане.

"Поездка была очень важной, завязалось много контактов. В частности, Государственная публичная историческая библиотека России пообещала в 2019 году подарить десяти нашим библиотекам собрания книг. С аналогичным предложением выступил Международный комитет Красного Креста. Также его представители организуют в городе несколько выставок, посвященных войне. Значимо и то, что в Бресте пройдет Библиотечная ассамблея Евразии", - рассказала начальник отдела культуры горисполкома. Она пояснила, что эти мероприятия в том числе связаны с тем, что следующий год в СНГ объявлен Годом книги.