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Пьяный водитель разбил свой автомобиль о бетонный столб

29.06.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест  
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ДТП произошло в Бресте сегодня, 28 июня 2018 года, по информации очевидцев, за рулём был пьяный водитель.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56807.php

Пьяный водитель разбил свой автомобиль о бетонный столб

В народе дорогу, по которой он ехал называют "пьяной", из-за её извилистости. А вообще-то это улица Красногвардейская.

Теги: Брест
 
 
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ДТП произошло в Бресте сегодня, 28 июня 2018 года, по информации очевидцев, за рулём был пьяный водитель. В народе дорогу, по которой он ехал называют "пьяной", из-за её...
 
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