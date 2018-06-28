Пьяный водитель разбил свой автомобиль о бетонный столб

ДТП произошло в Бресте сегодня, 28 июня 2018 года, по информации очевидцев, за рулём был пьяный водитель.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56807.php

Читать полностью в источнике с фото:





В народе дорогу, по которой он ехал называют "пьяной", из-за её извилистости. А вообще-то это улица Красногвардейская.