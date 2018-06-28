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Пьяный водитель разбил свой автомобиль о бетонный столб
29.06.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
ДТП произошло в Бресте сегодня, 28 июня 2018 года, по информации очевидцев, за рулём был пьяный водитель.
В народе дорогу, по которой он ехал называют "пьяной", из-за её извилистости. А вообще-то это улица Красногвардейская.
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ДТП произошло в Бресте сегодня, 28 июня 2018 года, по информации очевидцев, за рулём был пьяный водитель. В народе дорогу, по которой он ехал называют "пьяной", из-за её...
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