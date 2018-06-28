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Расследование гибели в Печах рядового Коржича завершено, дело направлено в прокуратуру
29.06.2018 06:18 — Разное | Виртуальный Брест
В понедельник, 25 июня, мать
— Результаты экспертизы точь-в-точь такие же, как были раньше, а те телесные повреждения, которые были на голове, лице, якобы возникли «в результате манипуляций с телом» уже после смерти. Так сами же ребята давали показания, что аккуратно сняли тело Саши, аккуратно положили, — рассказывает TUT.BY Светлана Коржич, мама погибшего рядового Александра Коржича.
По делу проводили дополнительные следственные действия: в начале июня Светлана Коржич настояла на
Ранее, напомним, мама погибшего Александра заявляла, что за смерть сына она выставит Министерству обороны счет в 240 тысяч долларов.
Как узнал TUT.BY, сейчас расследование гибели Коржича завершено. Следственный комитет принял решение о передаче уголовного дела о гибели Александра Коржича прокурору для направления в суд, сообщает телеграм-канал ведомства.
— Уголовное дело поступило в Генеральную прокуратуру, прокурор его изучает, — сообщил TUT.BY Дмитрий Брылев, официальный представитель Генеральной прокуратуры.
Ожидается, что на следующей неделе материалы будут направлены в Верховный суд.
Напомним, тело рядового Коржича со связанными ногами и надетой на голову майкой нашли
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В понедельник, 25 июня, мать погибшего в Печах солдата Светлана Коржич ознакомилась с результатами экспертизы эксгумации. Женщина не согласна с этим заключением и...
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