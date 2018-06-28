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Чтобы помнили: телеканал «МИР 24» снимает фильм о партизанах
29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Телеканал «МИР 24» снимает документальный фильм о Великой Отечественной войне, который рассказываете о партизанском движении. Семьдесят пять лет назад началась масштабная операции «Рельсовая война». Тогда белорусские, российские и украинские партизаны одновременно взорвали сотни немецких эшелонов. С теми, кто участвовал в движении, встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.
Как не нарваться на немецкий патруль, куда заложить взрывчатку и где протянуть шнур. Подрывному делу 16-летнего Колю обучали старшие товарищи.
Боеприпасы партизанам доставались нечасто, и приходилось буквально «на коленке» изобретать собственную взрывчатку и оружие. Использовали все, что было под рукой.
Свой быт партизаны обустраивали как могли. Если отряд долгое время дислоцировался в одной точке, то умудрялись и баню поставить.
Из развлечений – личные дневники и рисунки. Сегодня по этим уникальным документам можно изучать жизнь партизанских бригад.
Взрослели на фронте быстро. Было то, что равняло и взрослых, и детей.
В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси действовали свыше 400 тысяч
Подробнее о жизни ополченцев можно будет узнать из документального фильма телеканала «МИР 24». Съемки проходят в Минске и Москве. Лента выйдет в эфир в августе этого года.
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Лента даст представление о жизни и быте участников вооруженной борьбы в годы Великой Отечественной войны. Фильм выйдет в эфир в августе 2018 года.
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