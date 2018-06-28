Чтобы помнили: телеканал «МИР 24» снимает фильм о партизанах

Телеканал «МИР 24» снимает документальный фильм о Великой Отечественной войне, который рассказываете о партизанском движении. Семьдесят пять лет назад началась масштабная операции «Рельсовая война». Тогда белорусские, российские и украинские партизаны одновременно взорвали сотни немецких эшелонов. С теми, кто участвовал в движении, встретилась корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Алипова.

Как не нарваться на немецкий патруль, куда заложить взрывчатку и где протянуть шнур. Подрывному делу 16-летнего Колю обучали старшие товарищи.

«В 1943 году я был уже официально зачислен в партизанский отряд. Ходил на подрыв эшелонов с Героем Советского Союза Дмитриевым», – вспоминает партизан, ветеран Великой Отечественной войны Николай Козырев.

Боеприпасы партизанам доставались нечасто, и приходилось буквально «на коленке» изобретать собственную взрывчатку и оружие. Использовали все, что было под рукой.

«В качестве ударного механизма использовались даже патефонные пружины», – отметил военный историк, писатель Николай Смирнов.

Свой быт партизаны обустраивали как могли. Если отряд долгое время дислоцировался в одной точке, то умудрялись и баню поставить.

«Спали на соломе, обогревались печками-буржуйками, которые сооружали из обыкновенных двухсотлитровых бочек: делали в них отверстие для топки, выводили трубу и так отапливались», – рассказал Николай Козырев.

Из развлечений – личные дневники и рисунки. Сегодня по этим уникальным документам можно изучать жизнь партизанских бригад.

«Все рисунки выполнены простым карандашом или черной ручкой. Но события тех лет они отражают даже лучше, чем фотографии», – отметила заведующий отделом Национального архива Беларуси Маргарита Старостенко.

Взрослели на фронте быстро. Было то, что равняло и взрослых, и детей.

«Когда хоронили своих, наворачивались слезы. Помню, в одном со мной отделении служила партизанка Римма Кунько. Взрывом гранаты ей перебило позвоночник, и тогда она застрелила себя из пистолета», – вспоминает Николай Козырев.

В годы Великой Отечественной войны на территории Беларуси действовали свыше 400 тысяч партизан . Они, по сути, открыли второй фронт.

Подробнее о жизни ополченцев можно будет узнать из документального фильма телеканала «МИР 24». Съемки проходят в Минске и Москве. Лента выйдет в эфир в августе этого года.