ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Каникулы с пользой: в Минске для школьников открыли 1500 вакансий

29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские школьники проводят каникулы с пользой. Находят занятие по душе и зарабатывают. В Минске для подростков открыли более полутора тысяч вакансий, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович. 

Рабочий день 15-летнего Дениса начинается в девять утра. Он занимается перетяжкой мягкой мебели и сборкой стульев. Вакансию нашел в столичном Дворце детей и молодежи – туда много лет ходит на танцы. Первую зарплату потратит на любимую настольную игру. 
  
«Подрабатывая летом, можно одновременно заработать и подготовиться ко взрослой жизни, понять, что такое работа», – сказал школьник Денис Борычев.

Завалите ли вы ЕГЭ?
Проверьте себя

Самые популярные вакансии - в школах, на учебно-производственных комбинатах, в центрах внешкольной работы, компаниях по озеленению, зоопарке. Подростки ухаживают за животными, шьют игрушки и делают сувениры. 

«Я, как мама, считаю, что это полезный навык. Ребенок будет знать цену деньгам», – отметила заведующая кабинетом Минского государственного дворца детей и молодежи Ольга Михолап.

Если подростку 14-16 лет, по закону он может работать не больше четырех с половиной часов в день. Вадиму Жорову 17, поэтому его смена семь часов. Он ухаживает за растениями в центре дополнительного образования

В среднем в час школьники зарабатывают около одного доллара. Но для многих главное не деньги, а возможность получить новые знания и навыки. По подсчетам специалистов, за лето первое рабочее место получат около четырех тысяч минских школьников.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские школьники проводят каникулы с пользой. Находят занятие по душе и зарабатывают.
 
Новости дня
Новости разные
 
Расследование гибели в Печах рядового Коржича завершено, дело направлено в прокуратуру
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика