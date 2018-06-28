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Каникулы с пользой: в Минске для школьников открыли 1500 вакансий
29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Белорусские школьники проводят каникулы с пользой. Находят занятие по душе и зарабатывают. В Минске для подростков открыли более полутора тысяч вакансий, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Рабочий день 15-летнего Дениса начинается в девять утра. Он занимается перетяжкой мягкой мебели и сборкой стульев. Вакансию нашел в столичном Дворце детей и молодежи – туда много лет ходит на танцы. Первую зарплату потратит на любимую настольную игру.
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«Я, как мама, считаю, что это полезный навык. Ребенок будет знать цену деньгам», – отметила заведующая кабинетом Минского государственного дворца детей и молодежи Ольга Михолап.
Если подростку 14-16 лет, по закону он может работать не больше четырех с половиной часов в день. Вадиму Жорову 17, поэтому его смена семь часов. Он ухаживает за растениями в центре дополнительного
В среднем в час школьники зарабатывают около одного доллара. Но для многих главное не деньги, а возможность получить новые знания и навыки. По подсчетам специалистов, за лето первое рабочее место получат около четырех тысяч минских школьников.
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Белорусские школьники проводят каникулы с пользой. Находят занятие по душе и зарабатывают.
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