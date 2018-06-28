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"В топливе - вода и алкидный лак". Как эксперты проверяют бензин и дизель

29.06.2018 07:12 — Разное | Tut.by  
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«Не заправляйся на этой заправке: машину на сервис потом гнать придется», — порой приходится слышать от автомобилистов, уверенных, что топливо на каждой белорусской АЗС отличается по качеству. Так ли это — знают в комитете судебных экспертиз Беларуси (ГКСЭ): его специалисты регулярно принимают на экспертизу топливо от фирм и частных лиц, предполагающих, что именно из-за бензина или дизеля испортилось их авто. О том, как проводятся анализы и что они показывают, сотрудники ГКСЭ рассказали AUTO.TUT.BY.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

«Машина работает не так — виновато топливо?»

— Нам часто звонят люди и спрашивают: «Заправился на АЗС и машина работает как-то не так, может это топливо плохое?». Как это «не так», объяснить не могут, — улыбается Сергей Качарский, начальник управления пожарно-технических экспертиз и исследования нефтепродуктов горюче-смазочных материалов Комитета судебных экспертиз Беларуси. — Мы предлагаем тем, кто уверен, что авто испортилось из-за некачественного топлива, приносить его к нам на экспертизу, в лабораторию по исследованию нефтепродуктов.


Сергей Качарский, начальник управления пожарно-технических экспертиз и исследования нефтепродуктов горюче-смазочных материалов Комитета судебных экспертиз Беларуси

Однако специалист сразу предупреждает: в последние годы случаи, когда эксперты выявляют некачественный бензин и дизель, крайне редки — не более 10% от общего числа топливных экспертиз.

— Я помню годы, когда на трассах стояли автовозы и машину можно было заправить прямо там. Что за топливо там было — кто его знает…

Эксперт вспоминает, как в начале 2000-х они вместе с сотрудниками милиции выезжали в рейды по АЗС — брали пробы топлив и проводили анализы.


— Тогда действительно часто торговали некачественным топливом. Причем бывало, что под видом бензина продавали смесь прямогонного бензина и пироконденсата (побочный продукт после производства полиэтилена). Оба этих продукта стоят дешево, но если смешать их, то по октановому числу он будет даже 95, а вот химический состав не тот, который должен быть. Тогда около десяти заправок были закрыты и их владельцев лишили лицензий.

Сегодня лаборатория также исследует топливо, но большинство материалов, которые поступают в лабораторию — от правоохранительных органов.

— Милиция постоянно проводит рейды по заправкам — берут пробы бензина и дизеля и привозят нам, а мы его проверяем качество. Были случаи, когда под видом дорого топлива предлагался дешевый, а вместо зимнего дизтоплива продавали летнее. Но таких фальсификаций в последние годы было не больше четырех.


Сергей Качарский пояснил, что «как правило заправки такими манипуляциями не занимаются — ведь очень просто лишиться лицензии». А утверждения автомобилистов, что топливо на какой-то белорусской заправке хуже или лучше, считает безосновательными и субъективными.

— Бывает, что на содержимое бака влияют какие-то внешние факторы. А на исправность машины влияет и то, как автомобилист ее эксплуатирует, какие смазочные материалы использует, вовремя ли делает техобслуживание.

"Авто стало через несколько метров после заправки"

Поделился эксперт и случаями из недавней практики. Например, с жалобой на плохой бензин обратился мотоциклист. Бензин действительно оказался плохим — в него был добавлен алкидный лак. Но дело оказалось вовсе не в АЗС: пробы бензина там оказались нормальными, а лак в бак мотоцикла скорее всего залил какой-то недоброжелатель.


— Как-то на экспертизу бензин привезла женщина — ее машина стала через несколько километров после того, как она заправилась на АЗС. Пробу автомобилистка привезла через три дня после. Выяснилось, что в бензине в большом количестве есть вода. Но взыскивать ущерб с АЗС хозяйка машины не стала: во-первых, она не могла доказать, что эта вода не находилась в баке еще до заправки, а во-вторых, пробу она привезла поздно, на станции за это время могли сделать и техобслуживание и по-новому заправить топливом резервуар.

Поэтому эксперты советуют привозить топливо на анализ сразу же, как только выявилась поломка автомобиля.


Привозят пробы топлива в Комитет и юрлица. Например, одна из компаний-перевозчиков решила оплатить несколько экспертиз топлива, пробы которых они взяли на АЗС России и Казахстана.

— Их новые большегрузы должны были ездить в этом направлении долгое время, и чтобы не пришлось попадать на ремонты, они решили узнать, где заправляться будет безопаснее. Что вы думаете: около 60% привезенного зимнего дизеля не соответствовало нормам!


По внешним признакам разобраться, хороший бензин или дизель продается на АЗС невозможно, даже по цвету одна и та же марка топлива может отличаться друг от друга.

— Чтобы быть уверенным, что топливо не испортит вашу машину — заправляйтесь только на заправках, а не у странных личностей, которые продают крашенное топливо из канистр. Самые привередливые, для собственного успокоения, пусть заправляются на своих любимых АЗС — будет спокойнее, — советует эксперт.

Вместо «синтетики» — «минералка»

Помимо топлива эксперты исследуют и моторные масла: и вот здесь фактов фальсификации встречается больше — до 20% от всех экспертиз.

— Под видом синтетического моторного масла продают минеральное, которое дешевле. И если масло вы покупаете где-нибудь на рынке, при этом оно в фирменной упаковке, а продавец вам показывает сертификат качества на товар — это не означает, что масло не подделка.


Около семи лет назад на автомобильном рынке в Ждановичах были выявлена торговая сеть, на складах которых были обнаружены пустые емкости для фасовки масел с наклейками Mobil, Shell и других, а рядом стояли бочки с одним маслом, которое и разливали в подготовленные канистры, а потом продавали людям.

— Я не могу сказать, что сейчас это сплошь и рядом, сейчас ситуация значительно улучшилась, но все равно, покупая такой продукт на рынке или в каком-то маленьком магазине, нет гарантии, что вы не попадете на продавца, который продаст вам поддельный продукт. Лучше покупайте масло у официальных поставщиков или на заправках — это гарантия того, что вас не обманут, — говорит Сергей Качарский.

 
 
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Специалисты комитета судебных экспертиз Беларуси регулярно проверяют топливо от фирм и частных лиц, предполагающих, что именно из-за бензина или дизеля...
 
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