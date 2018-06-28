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«Славянское братство». Россияне, белорусы и сербы против террористов

29.06.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Под Новороссийском прошел заключительный этап антитеррористических учений «Славянское братство», в котором приняли участие российские, белорусские и сербские военные, передает телеканал «МИР 24».

Под прикрытием танков, артиллерии и авиации сводный десант высадился на горный перевал. Здесь по легенде окопались террористы. Задача усложнялась тем, что бандиты взяли в заложники мирных граждан. Однако шансов у противника нет. Коалиционная армия справляется с задачей на отлично. 

«Вы видели, что действовали они в непростых условиях. Было и перемещение подразделений, и высадка групп блокирования. Все задачи подчиненные выполнили и заслуживают высокой оценки по результатам учений», – сказал заместитель командующего ВДВ руководитель учений Александр Вязников.

Всего в маневрах принимали участие более 1000 десантников из России, Беларуси и Сербии. А также около 150 единиц военной техники. 



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Под Новороссийском прошел заключительный этап антитеррористических учений «Славянское братство», в котором приняли участие российские, белорусские и сербские...
 
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