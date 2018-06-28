В Кормянском районе здание гостиницы продали за 25 рублей

Аукцион по продаже гостиницы, расположенной в агрогородке Коротьки, состоялся в среду, 27 июня. В нем участвовал всего один покупатель, поэтому здание досталось ему за минимальную цену – 25 рублей 73 копейки.

Новый владелец обязуется создать на данном объекте недвижимости не менее 2 рабочих мест и осуществлять там предпринимательскую деятельность не менее 4 лет с даты заключения договора купли-продажи.





Напомним, в Слуцке на аукционе продают старый деревянный туалет, стартовая цена - 200 рублей. Желающих приобрести этот лот пока не нашлось.