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«Котловку» лучше объезжать
В пункте пропуска «Котловка» («Лаворишкес») с 27 июня по 10 июля будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим может быть затруднено движение автомобилей, предупредили в Государственном таможенном комитете.
В период с 27 июня по 10 июля 2018 года в пункте пропуска «Котловка» («Лаворишкес») будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения транспортных средств, в связи с чем возможно затруднение движения автомобилей, уточнили в ведомстве.
В ГТК просят учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
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В пункте пропуска «Котловка» («Лаворишкес») с 27 июня по 10 июля будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим может быть затруднено движение автомобилей,...
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