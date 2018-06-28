«Котловку» лучше объезжать

В период с 27 июня по 10 июля 2018 года в пункте пропуска «Котловка» («Лаворишкес») будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения транспортных средств, в связи с чем возможно затруднение движения автомобилей, уточнили в ведомстве.





В ГТК просят учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.