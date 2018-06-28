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«Котловку» лучше объезжать

29.06.2018 07:32 — Разное | Партизан  
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В пункте пропуска «Котловка» («Лаворишкес») с 27 июня по 10 июля будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим может быть затруднено движение автомобилей, предупредили в Государственном таможенном комитете.

В период с 27 июня по 10 июля 2018 года в пункте пропуска «Котловка» («Лаворишкес») будет проводиться ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения транспортных средств, в связи с чем возможно затруднение движения автомобилей, уточнили в ведомстве.

В ГТК просят учитывать эту информацию при выборе маршрута следования через белорусско-литовскую границу.
 
 
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В пункте пропуска «Котловка» («Лаворишкес») с 27 июня по 10 июля будут ремонтировать дорожное покрытие. В связи с этим может быть затруднено движение автомобилей,...
 
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