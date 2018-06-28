ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три новых моста планируют построить на белорусско-польской границе в районе Бреста

29.06.2018 08:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

27 июня Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали в Бресте межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской границе, пишет «СБ».

После официальной церемонии подписания Анатолий Сивак рассказал о важности документа:

— Соглашение позволит более эффективно эксплуатировать, реконструировать, развивать дорожную инфраструктуру. Это первое соглашение из целого пакета документов. У нас на подходе еще одно соглашение, которое касается строительства новых мостов на границе. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно устарела.

Новый мост будет построен в пункте пропуска «Домачево-Словатыче». В прошлом году старый мост ремонтировали, но все же решили построить новое сооружение. Также планируется построить автомобильный мост в пункте пропуска «Брест-Тересполь». Для развития контейнерных перевозок из Азии в Европу стороны намерены возвести и новый железнодорожный мост. Это позволит увеличить его пропускную способность с 14 пар поездов до 40.

— Для нас Беларусь является очень важным партнером. Состояние пограничной инфраструктуры должно соответствовать уровню добрососедских отношений. Строительство моста в «Домачево-Славатыче» — это уже решенное дело. Думаю, в течение двух-трех лет мы реализуем этот проект, — отметил Анджей Адамчик.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Спаборніцтвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика