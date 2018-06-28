Три новых моста планируют построить на белорусско-польской границе в районе Бреста

27 июня Министр транспорта и коммуникаций Беларуси Анатолий Сивак и министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик подписали в Бресте межправительственное соглашение о содержании пограничных дорожно-мостовых объектов на белорусско-польской границе, пишет «СБ».

После официальной церемонии подписания Анатолий Сивак рассказал о важности документа:

— Соглашение позволит более эффективно эксплуатировать, реконструировать, развивать дорожную инфраструктуру. Это первое соглашение из целого пакета документов. У нас на подходе еще одно соглашение, которое касается строительства новых мостов на границе. Нам необходимо развивать инфраструктуру, которая объективно устарела.

Новый мост будет построен в пункте пропуска «Домачево-Словатыче». В прошлом году старый мост ремонтировали, но все же решили построить новое сооружение. Также планируется построить автомобильный мост в пункте пропуска «Брест-Тересполь». Для развития контейнерных перевозок из Азии в Европу стороны намерены возвести и новый железнодорожный мост. Это позволит увеличить его пропускную способность с 14 пар поездов до 40.

— Для нас Беларусь является очень важным партнером. Состояние пограничной инфраструктуры должно соответствовать уровню добрососедских отношений. Строительство моста в «Домачево-Славатыче» — это уже решенное дело. Думаю, в течение двух-трех лет мы реализуем этот проект, — отметил Анджей Адамчик.