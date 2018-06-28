На реке в Беловежской пуще зафиксировали мор рыбы

Дохлую рыбу заметили местные рыбаки. Инцидент произошел в урочище Барсучка в Беловежской пуще в двух километрах от государственной границы.

«Местность там сильно заболоченная и трудно проходимая. Источников загрязнения в этих местах нет и быть не может. В настоящее время там работает наша районная инспекция. Обнаружили два-три десятка мертвых особей рыбы, в основном мелкой. Это налим, плотва, окунь. Привлекли лабораторную службу, которая экспресс-методом измерила содержание кислорода в воде. Оно оказалось в норме - 7-8%. Визуально вода чистая, прозрачная. Просматривается, как гуляет рыба, в том числе малек: она шустрая, не ложится на бок. По результатам анализов можно будет судить, что именно вызвало гибель рыбы», - слова заместителя председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаила МАСЛОБОЕВА приводит БЕЛТА .

О сложившейся ситуации были проинформированы службы с польской стороны.