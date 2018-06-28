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На реке в Беловежской пуще зафиксировали мор рыбы

29.06.2018 08:04 — Разное | Аргументы и факты  
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На реке в Беловежской пуще зафиксировали мор рыбы
Фото из открытых источников

Дохлую рыбу заметили местные рыбаки. Инцидент произошел в урочище Барсучка в Беловежской пуще в двух километрах от государственной границы. 

На реке в Беловежской пуще зафиксировали мор рыбы Завернуть в фольгу, полить сливками. Как правильно запекать рыбу

«Местность там сильно заболоченная и трудно проходимая. Источников загрязнения в этих местах нет и быть не может. В настоящее время там работает наша районная инспекция. Обнаружили два-три десятка мертвых особей рыбы, в основном мелкой. Это налим, плотва, окунь. Привлекли лабораторную службу, которая экспресс-методом измерила содержание кислорода в воде. Оно оказалось в норме - 7-8%. Визуально вода чистая, прозрачная. Просматривается, как гуляет рыба, в том числе малек: она шустрая, не ложится на бок. По результатам анализов можно будет судить, что именно вызвало гибель рыбы», - слова заместителя председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Михаила МАСЛОБОЕВА приводит БЕЛТА

О сложившейся ситуации были проинформированы службы с польской стороны. 

 
 
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Гибель рыбы наблюдается на реке Правая Лесная в Каменецком районе.
 
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