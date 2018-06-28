ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Проверка на стойкость. Cредства для лица, которые переживут +30

29.06.2018 08:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусское лето настолько сурово, что жаркие дни можно пересчитать на пальцах одной руки. Впрочем, если летний зной (или хотя бы отпуск в средиземноморских странах) к нам все же нагрянет, нужно быть во всеоружии! И запастись той декоративной косметикой, которая с достоинством переживет даже 30-градусную жару. Специально для вас LADY составила список необходимого и проверенного — и сегодня мы представляем его первую часть.

Не можете обойтись без тонального крема даже летом? Не беда: нужно лишь найти стойкий, матовый, но при этом не дающий эффекта маски тон. Интересно, такие бывают?

К счастью, да — и даже в сегменте масс-маркет. Например, HD Liquid Coverage Foundation от Catrice имеет среднюю степень покрытия и продержится на коже в течение всего рабочего дня. Как и недавняя новинка от бюджетного польского бренда Eveline — Liquid Control HD Foundation. Обе основы подойдут даже обладательницам жирной кожи.



А тем, кто готов потратиться, рекомендуем присмотреться к легендарному Double Wear Light от Estee Lauder: он менее плотный, чем его старший брат в стеклянном флаконе, но такой же стойкий и бонусом содержит SPF10. Или же обратите внимание на легкий и все же достаточно кроющий Skin Illusion от Clarins — тоже с SPF10.



Не любите тональные кремы, но с «голым» лицом выйти на улицу не готовы? Тогда ваш вариант — пудры-основы. Кстати, в уже упомянутой линейке Skin Illusion от Clarins такая как раз есть: покрытие варьируется от легкого до полного, в комплекте идет удобная кисть для нанесения средства.


Более бюджетный вариант есть у NYX — NoFilter Powder. Вообще эта пудра заявлена как финишная, но если использовать ее в таком качестве, вместо макияжа можно получить слоеный пирог. А вот как самостоятельный продукт она хороша: дает среднее покрытие и отлично держится.


На случай летнего зноя не помешает иметь в косметичке стойкий консилер, который не уплывет в морщинки и не исчезнет с проблемных зон в ответственный момент. Путем проб и ошибок мы нашли для вас пару таких средств!

В бюджетном сегменте это новый HD Liquid Coverage Precision Concealer от Catrice: он меньше, чем их же «Жидкий камуфляж», подсушивает кожу, но это абсолютно не сказывается на его стойкости. А из дорогих консилеров нет ничего лучше, чем MAC Pro Longwear Concealer: он идеально маскирует как темные круги под глазами, так и воспаления, моментально застывает на коже и держится до победного конца.



После маскировки несовершенств наше лицо выглядит «плоским» — самое время взяться за бронзеры, румяна и хайлайтеры! Конечно же, за те, что выдержат проверку горячим июльским воздухом.

Одни из самых лучших и стойких бюджетных румян мы нашли у Bourjois: в линейке большое количество оттенков, найти подходящий не составит труда. Если бюджет на декоративную косметику не ограничен, загляните в MAC: их запеченные Mineralize Blush не только переживут жару — они останутся на вашей коже, даже если вы случайно уснете с макияжем.



Пудры Terracotta от Guerlain — пожалуй, самые знаменитые люксовые бронзеры в мире. И одни из самых стойких! Недавно как раз вышла летняя коллекция, в которую вошла и бронзирующая пудра с румянами Sous les Palmiers: отличный вариант для отпуска, когда не хочется брать каждое средство отдельно.


Впрочем, тратиться на Guerlain совсем не обязательно: в летнем лимитированном запуске Artdeco также есть аналогичный продукт — трехцветные Bronzing Blush. И по качеству они совсем не уступают Terracotta!


Хайлайтер на лето лучше взять кремовый: закрепленный прозрачной пудрой, даже на жирной коже он продержится весь день. В бюджетном сегменте есть сразу несколько отличных вариантов: от Reloius Pro — Liquid Highlighter и от NYX — Away we glow (кстати, он представлен аж в 8 оттенках!).



Из более дорогих нам очень понравился Mary-Dew Manizer от TheBalm — очень стойкая «сестра» любимой многими Мэри-Лу.


Даже самые стойкие средства стоит закрепить финишной пудрой, если столбик термометра преодолел отметку в 30 градусов.

Если вам нравится матовая кожа, присмотритесь к Peach Perfect powder от Too Faced — она отлично матирует и помогает макияжу продержаться до конца дня, или же к бюджетной новинке от Reloius — HD Powder, которая обладает теми же свойствами.



А любителям средств с эффектом сияния рекомендуем Translucent Loose Powder от Mary Kay и более дорогую Veil Translucent Setting Powder от Hourglass.



В завершение макияжа можно добавить фиксирующий спрей — чтобы наверняка! Кстати, в июне бренды как раз выпустили несколько отличных новинок: у MAC вышел матирующий Fix Plus, а у Catrice — Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray.



 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
LADY составила список необходимого и проверенного - и сегодня мы представляем его первую часть.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пройдет профилактическая акция «Рыбалка по правилам»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика