Проверка на стойкость. Cредства для лица, которые переживут +30

Белорусское лето настолько сурово, что жаркие дни можно пересчитать на пальцах одной руки. Впрочем, если летний зной (или хотя бы отпуск в средиземноморских странах) к нам все же нагрянет, нужно быть во всеоружии! И запастись той декоративной косметикой, которая с достоинством переживет даже 30-градусную жару. Специально для вас LADY составила список необходимого и проверенного — и сегодня мы представляем его первую часть.

Не можете обойтись без тонального крема даже летом? Не беда: нужно лишь найти стойкий, матовый, но при этом не дающий эффекта маски тон. Интересно, такие бывают?

К счастью, да — и даже в сегменте масс-маркет. Например, HD Liquid Coverage Foundation от Catrice имеет среднюю степень покрытия и продержится на коже в течение всего рабочего дня. Как и недавняя новинка от бюджетного польского бренда Eveline — Liquid Control HD Foundation. Обе основы подойдут даже обладательницам жирной кожи.









А тем, кто готов потратиться, рекомендуем присмотреться к легендарному Double Wear Light от Estee Lauder: он менее плотный, чем его старший брат в стеклянном флаконе, но такой же стойкий и бонусом содержит SPF10. Или же обратите внимание на легкий и все же достаточно кроющий Skin Illusion от Clarins — тоже с SPF10.









Не любите тональные кремы, но с «голым» лицом выйти на улицу не готовы? Тогда ваш вариант — пудры-основы. Кстати, в уже упомянутой линейке Skin Illusion от Clarins такая как раз есть: покрытие варьируется от легкого до полного, в комплекте идет удобная кисть для нанесения средства.





Более бюджетный вариант есть у NYX — NoFilter Powder. Вообще эта пудра заявлена как финишная, но если использовать ее в таком качестве, вместо макияжа можно получить слоеный пирог. А вот как самостоятельный продукт она хороша: дает среднее покрытие и отлично держится.





На случай летнего зноя не помешает иметь в косметичке стойкий консилер, который не уплывет в морщинки и не исчезнет с проблемных зон в ответственный момент. Путем проб и ошибок мы нашли для вас пару таких средств!

В бюджетном сегменте это новый HD Liquid Coverage Precision Concealer от Catrice: он меньше, чем их же «Жидкий камуфляж», подсушивает кожу, но это абсолютно не сказывается на его стойкости. А из дорогих консилеров нет ничего лучше, чем MAC Pro Longwear Concealer: он идеально маскирует как темные круги под глазами, так и воспаления, моментально застывает на коже и держится до победного конца.









После маскировки несовершенств наше лицо выглядит «плоским» — самое время взяться за бронзеры, румяна и хайлайтеры! Конечно же, за те, что выдержат проверку горячим июльским воздухом.

Одни из самых лучших и стойких бюджетных румян мы нашли у Bourjois: в линейке большое количество оттенков, найти подходящий не составит труда. Если бюджет на декоративную косметику не ограничен, загляните в MAC: их запеченные Mineralize Blush не только переживут жару — они останутся на вашей коже, даже если вы случайно уснете с макияжем.









Пудры Terracotta от Guerlain — пожалуй, самые знаменитые люксовые бронзеры в мире. И одни из самых стойких! Недавно как раз вышла летняя коллекция, в которую вошла и бронзирующая пудра с румянами Sous les Palmiers: отличный вариант для отпуска, когда не хочется брать каждое средство отдельно.





Впрочем, тратиться на Guerlain совсем не обязательно: в летнем лимитированном запуске Artdeco также есть аналогичный продукт — трехцветные Bronzing Blush. И по качеству они совсем не уступают Terracotta!





Хайлайтер на лето лучше взять кремовый: закрепленный прозрачной пудрой, даже на жирной коже он продержится весь день. В бюджетном сегменте есть сразу несколько отличных вариантов: от Reloius Pro — Liquid Highlighter и от NYX — Away we glow (кстати, он представлен аж в 8 оттенках!).









Из более дорогих нам очень понравился Mary-Dew Manizer от TheBalm — очень стойкая «сестра» любимой многими Мэри-Лу.





Даже самые стойкие средства стоит закрепить финишной пудрой, если столбик термометра преодолел отметку в 30 градусов.

Если вам нравится матовая кожа, присмотритесь к Peach Perfect powder от Too Faced — она отлично матирует и помогает макияжу продержаться до конца дня, или же к бюджетной новинке от Reloius — HD Powder, которая обладает теми же свойствами.









А любителям средств с эффектом сияния рекомендуем Translucent Loose Powder от Mary Kay и более дорогую Veil Translucent Setting Powder от Hourglass.









В завершение макияжа можно добавить фиксирующий спрей — чтобы наверняка! Кстати, в июне бренды как раз выпустили несколько отличных новинок : у MAC вышел матирующий Fix Plus, а у Catrice — Prime and Fine Anti-Shine Fixing Spray.





