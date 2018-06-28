​Канадский священник-отец 149 детей наказан за брак с 24 женщинами

В Канаде священника наказали за то, что он женился на 24 женщинах. Приговор в виде домашнего ареста мужчине вынес Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, сообщают СМИ.

Отмечается, что 61-летний Уинстон Блэкмор чудом избежал тюрьмы.

Он признан виновным в браке с 24 женщинами. Также сообщается, что у священника 149 детей.

Кроме того, 53-летнего его зятя обвинили в браке сразу с пятью женщинами.

Ранее мужчины были епископами раскольнической фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (она больше известна как церковь мормонов).

Блэкмор приговорён к домашнему аресту на полгода, но ему разрешено ходить на работу и к врачу. Его зятю назначили такое же наказание, но на три месяца.

Оба должны весь год регулярно отмечаться в полицейском участке. По словам судьи, мужчины трудолюбивы, у них положительная характеристика, однако помиловать их нельзя, поскольку некоторым из их жён не исполнилось и 15 лет.