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Канадский священник-отец 149 детей наказан за брак с 24 женщинами
В Канаде священника наказали за то, что он женился на 24 женщинах. Приговор в виде домашнего ареста мужчине вынес Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия, сообщают СМИ.
Отмечается, что 61-летний Уинстон Блэкмор чудом избежал тюрьмы.
Он признан виновным в браке с 24 женщинами. Также сообщается, что у священника 149 детей.
Кроме того, 53-летнего его зятя обвинили в браке сразу с пятью женщинами.
Ранее мужчины были епископами раскольнической фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней (она больше известна как церковь мормонов).
Блэкмор приговорён к домашнему аресту на полгода, но ему разрешено ходить на работу и к врачу. Его зятю назначили такое же наказание, но на три месяца.
Оба должны весь год регулярно отмечаться в полицейском участке. По словам судьи, мужчины трудолюбивы, у них положительная характеристика, однако помиловать их нельзя, поскольку некоторым из их жён не исполнилось и 15 лет.
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Отмечается, что 61-летний Уинстон Блэкмор чудом избежал тюрьмы.
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