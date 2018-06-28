О кассовом оборудовании

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Вниманию юридических лиц, осуществляющих деятельность в городах районного подчинения: с 1 июня 2018 г., а с 1 июля на всей территории Беларуси наличные денежные средства и (или) банковские платежные карточки принимаются с использованием кассового оборудования с установленным средством контроля налоговых органов (СКНО).

При наличии заключенного с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» гражданско-правового договора на установку, обслуживание, снятие СКНО юридические лица, осуществляющие деятельность в городах районного подчинения, вправе использовать кассовое оборудование без установленного СКНО до 1 декабря 2018 г., а на всей территории Республики Беларусь — до 1 января 2019 г.

Подключение кассового оборудования к системе контроля кассового оборудования (СККО) осуществляется в сроки, установленные графиками, разработанными РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам». Графики на подключение кассового оборудования к СККО размещены на сайте РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам» http://skko.by.

Субъект хозяйствования обязан обеспечить готовность кассового оборудования для подключения его к СККО в установленные графиками сроки. Кассовое оборудование, не обеспечивающее возможность установки СКНО и функционирования с СККО, будет подключаться в последнюю очередь.

Обращаем внимание, что сроки подключения кассового оборудования к СККО являются предельными и больше переноситься не будут.

За использование кассового оборудования без СКНО по истечении установленных законодательством сроков юридические лица будут привлекаться к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 12.20 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, в виде штрафа от 10 до 200 базовых величин.

Инспекция Министерства по налогам

и сборам Республики Беларусь

по Несвижскому району.