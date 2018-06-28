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В июле на водоемах республики пройдет профилактическая акция «Рыбалка по правилам».

В ходе мероприятия работникам Белорусского общества охотников и рыболовов совместно с сотрудниками Госинспекции охраны животного и растительного мира будет организован усиленный контроль за соблюдением Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

Особое внимание при проведении рейдовых мероприятий будет уделено соблюдению рыболовами Правил при осуществлении лова рыбы на кружки, колобашки, донки, на дорожку с судов с двигателями, а также поддержанию рыболовами надлежащего санитарного состояния рыболовных угодий.

Рыболовы, нарушившие требования Правил, несут административную, уголовную или иную ответственность, в соответствии с действующим законодательством.