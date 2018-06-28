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Пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель»

29.06.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Пройдет профилактическая акция «Трезвый водитель»

Согласно анализу аварийности на дорогах Минщины, с начала 2018 года зарегистрировано 27 ДТП с участием нетрезвых водителей. В авариях погибли 9 человек, 36 — получили ранения различной степени тяжести. В целях предотвращения аварий на дорогах  с 29 июня по 4 июля Госавтоинспекция усилит контроль за участниками дорожного движения и проведет профилактическую акцию «Трезвый водитель» с целью предотвратить происшествия, которые влекут за собой значительную тяжесть последствий и имеют большой общественный резонанс.

Уважаемые граждане! Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, сообщите об этом на тел. 102. Возможно, ваш звонок спасет чью-то жизнь. Помните: пьянство за рулем — одна из причин совершения ДТП на дорогах с тяжелыми последствиями.

 


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Согласно анализу аварийности на дорогах Минщины, с начала 2018 года зарегистрировано 27 ДТП с участием нетрезвых водителей. В авариях погибли
 
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