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межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" приняты на вооружение в России

29.06.2018 08:43 — Разное | Tut.by  
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Ракетный комплекс Д-30 с межконтинентальной баллистической ракетой Р-30 «Булава» по результатам успешных испытаний в 2018 году принят на вооружение ВМФ России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе. При этом в издании добавляют, что не располагают официальным подтверждением этой информации.

«Программа контрольных стрельб, заданная военным ведомством, полностью и успешно выполнена, надежность „Булавы“ подтверждена, что сняло все препятствия для принятия ракеты на вооружение. Соответствующее решение принято, необходимые документы подписаны», — сообщил источник ТАСС.


Межконтинентальная баллистическая ракета Р-30 «Булава» разрабатывалась с середины 1990-х годов. По данным СМИ, эта трехступенчатая твердотопливная ракета может нести до шести боевых блоков индивидуального наведения. Радиус действия «Булавы» — 8 тысяч километров. Предназначена для вооружения атомных подводных лодок проекта 955 «Борей», каждая субмарина имеет 16 пусковых установок.

Всего с 2005 года было проведено около 30 испытательных пусков ракеты Р-30, примерно треть из них сопровождали различные технические проблемы. Последнее испытание состоялось 22 мая 2018 года — подводная лодка К-535 «Юрий Долгорукий» выпустила залпом сразу четыре «Булавы». Опытная эксплуатация ракеты началась в 2013 году.

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С 2005 года было проведено около 30 испытательных пусков ракеты.
 
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