Отличные смартфоны для отпуска, которые не боятся воды

Сезон отпусков в самом разгаре, и большинство из нас наверняка захотят запечатлеть его главные запоминающиеся моменты на фото или видео. Мы собрали в один материал смартфоны с лучшими камерами, которые вдобавок могут вести съемку не только на суше, но и под водой.



Источник: Pixaby

Отметим, что подавляющее большинство водонепроницаемых смартфонов защищено лишь от попадания пресной воды. Например, в инструкции к Samsung Galaxy S9 сказано : «если аппарат подвергается воздействию любой жидкости кроме пресной воды, его следует немедленно ополоснуть в пресной воде и высушить в мягкой ткани».

Это значит, что снимать, купаясь в морской воде, не стоит. Зато за сохранность аппаратов и качество фотографий и видео в бассейне почти наверняка можно не беспокоиться. Но в любом случае мы крайне рекомендуем промывать гаджет под обычной водой и лишний раз не злоупотреблять водонепроницаемостью.

Все смартфоны в нашей подборке сертифицированы по стандартам IP67 и IP68.

В первом случае это говорит о возможности нахождения под водой на глубине до одного метра на протяжении не более 30 минут, во втором — на глубине до полутора метров в течение 30 минут.

Samsung Galaxy A5 и Galaxy A7 (2017)

Смартфоны начали продаваться еще в прошлом году, но все еще выглядят достаточно привлекательными решениями, особенно с учетом заметно снизившейся с момента старта продаж цены.





Оба гаджета изготавливаются из стекла и металла и защищены от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Разницы в технических характеристикам между устройствами нет — они работают на фирменном процессоре Exynos 7880 вместе с 3 ГБ оперативной памяти. Основные (16 Мп, f/1.9) и фронтальные (16 Мп) камеры идентичны.

Из различий между Galaxy A5 и Galaxy A7 (2017) выделяется лишь диагональ дисплеев (соответственно 5,2 и 5,7 дюймов, 1920 на 1080 точек) и емкости аккумуляторов. Более миниатюрный Galaxy А5 оснащается батареей на 3000 мАч, А7 — на 3600 мАч. От одного заряда оба смартфона работают около двух дней (читайте наш полный обзор ).

Sony Xperia XZ2 Compact

Смартфон от компании Sony, совмещающий максимально возможные на сегодня технические характеристики и 5-дюймовый экран (2160 на 1080 пикселей). Гаджет выполнен из пластика и металла, степень защиты от воды — IP68. Процессором выступает Snapdragon 845, оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ.



Источник: GSMArena

Разрешение одинарной основной камеры составляет 19 Мп (f/2.0). Из интересных режимов — возможность записи видео на скорости в 960 кадров в секунду в разрешении Full HD (1920 на 1080 пикселей).

Емкость аккумулятора гаджета равняется 2870 мАч. В тесте автономности ресурса GSMArena результат смартфона составил 88 часов. Для сравнения: iPhone X набрал 74 часа, Huawei P20 Pro — 89 часов, Samsung Galaxy S9+ - 86 часов.

Apple iPhone 8 Plus и iPhone X

Топовые смартфоны компании, защищенные от воды по стандарту IP67. «Восьмерка» оснащается IPS-экраном на 5,5 дюймов (1920 на 1080 точек) с обычным соотношением сторон 16:9, более технически продвинутый iPhone X оборудуется 5,8-дюймовой OLED-панелью (2436 на 1125 точек) с соотношением сторон 18:9.





Камеры обоих аппаратов схожи — это сдвоенные модули разрешением в 12 Мп, позволяющие снимать ролики на скорости в 240 кадров в секунду. «Начинка» также практически не различается — процессором выступает чип собственной разработки Apple A11 Bionic.

Основное различие между iPhone 8 Plus и iPhone X — наличие в последнем системы распознавания пользователей Face ID. С ее помощью можно разблокировать смартфон сканированием лица (читайте наш полный обзор ). В iPhone 8 Plus применяется «классический» сканер отпечатков пальцев.

Емкости встроенных аккумуляторов iPhone X и iPhone 8 Plus соответственно составляют 2716 и 2675 мАч. В тесте GSMArena гаджеты показали схожие результаты — 74 и 81 часа.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+

Оба аппарата защищены от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Различий между смартфонами не очень много — в увеличенном Galaxy S9+ используется 6,2-дюймовый дисплей, в обычном Galaxy S9 — 5,8-дюймовый. Разрешение и матрица при этом одинаковые — 2960 на 1440 пикселей, Super AMOLED.





Емкости аккумуляторов составляют 3000 и 3500 мАч — день-полтора активного использования (смотрите полный обзор ). Основная камера в Galaxy S9 одинарная, на 12 Мп. В Galaxy S9+ к ней добавляется дополнительный 12-мегапиксельный модуль. Смартфоны умеют изменять диафрагму — f/1.5 или f/2.4. Первое значение нужно для съемок в темноте для захвата большего количества света, второе — для создания фото при хорошем освещении для большей детализации фото.

К другим техническим характеристикам девайсов относится процессор Exynos 9810, 4 и 6 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ встроенного хранилища.

Huawei P20 Pro

Главная фотоновинка первой половины года, включающая сразу три модуля основной камеры и защищенная от воды и пыли по стандарту IP67. В тесте авторитетного ресурса сравнения камер в смартфонах DxOMark Huawei P20 Pro набрал максимальную на данный момент оценку — 109 баллов. Для сравнения, Samsung Galaxy S9+ получил 99 баллов, а Apple iPhone X — 97.





Разрешение основной камеры — 40 Мп, ей можно делать как 40-мегапиксельные, так и 10-мегапиксельные снимки. Разрешение второй камеры — 20 Мп. Это черно-белый модуль с диафрагмой f/1.6, который используется для создания свето-теневого рисунка. Разрешение третьей камеры — 8 Мп. Это телефотообъектив (80 мм), использующийся для трехкратного приближения объекта в кадре (зума). Также комбинация камер позволяет добиться 5-кратного «гибридного зума».

К другим техническим характеристикам относится 6,1-дюймовый экран (2240 на 1080 пикселей), аккумулятор на 4000 мАч и 6 ГБ оперативной памяти. От одного заряда смартфон работает около полутора-двух суток (читайте наш обзор ). Процессором выступает чип собственной разработки Huawei — Kirin 970. Он дополняется NPU-модулем искусственного интеллекта, который позволяет делать более совершенные снимки.