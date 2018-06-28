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Отличные смартфоны для отпуска, которые не боятся воды
Сезон отпусков в самом разгаре, и большинство из нас наверняка захотят запечатлеть его главные запоминающиеся моменты на фото или видео. Мы собрали в один материал смартфоны с лучшими камерами, которые вдобавок могут вести съемку не только на суше, но и под водой.
Отметим, что подавляющее большинство водонепроницаемых смартфонов защищено лишь от попадания пресной воды. Например, в инструкции к Samsung Galaxy S9
Это значит, что снимать, купаясь в морской воде, не стоит. Зато за сохранность аппаратов и качество фотографий и видео в бассейне почти наверняка можно не беспокоиться. Но в любом случае мы крайне рекомендуем промывать гаджет под обычной водой и лишний раз не злоупотреблять водонепроницаемостью.
Все смартфоны в нашей подборке сертифицированы по стандартам IP67 и IP68.
В первом случае это говорит о возможности нахождения под водой на глубине до одного метра на протяжении не более 30 минут, во втором — на глубине до полутора метров в течение 30 минут.
Смартфоны начали продаваться еще в прошлом году, но все еще выглядят достаточно привлекательными решениями, особенно с учетом заметно снизившейся с момента старта продаж цены.
Оба гаджета изготавливаются из стекла и металла и защищены от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Разницы в технических характеристикам между устройствами нет — они работают на фирменном процессоре Exynos 7880 вместе с 3 ГБ оперативной памяти. Основные (16 Мп, f/1.9) и фронтальные (16 Мп) камеры идентичны.
Из различий между Galaxy A5 и Galaxy A7 (2017) выделяется лишь диагональ дисплеев (соответственно 5,2 и 5,7 дюймов, 1920 на 1080 точек) и емкости аккумуляторов. Более миниатюрный Galaxy А5 оснащается батареей на 3000 мАч, А7 — на 3600 мАч. От одного заряда оба смартфона работают около двух дней (читайте наш
Смартфон от компании Sony, совмещающий максимально возможные на сегодня технические характеристики и 5-дюймовый экран (2160 на 1080 пикселей). Гаджет выполнен из пластика и металла, степень защиты от воды — IP68. Процессором выступает Snapdragon 845, оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 64 ГБ.
Разрешение одинарной основной камеры составляет 19 Мп (f/2.0). Из интересных режимов — возможность записи видео на скорости в 960 кадров в секунду в разрешении Full HD (1920 на 1080 пикселей).
Емкость аккумулятора гаджета равняется 2870 мАч. В тесте автономности ресурса GSMArena результат смартфона
Топовые смартфоны компании, защищенные от воды по стандарту IP67. «Восьмерка» оснащается IPS-экраном на 5,5 дюймов (1920 на 1080 точек) с обычным соотношением сторон 16:9, более технически продвинутый iPhone X оборудуется 5,8-дюймовой OLED-панелью (2436 на 1125 точек) с соотношением сторон 18:9.
Камеры обоих аппаратов схожи — это сдвоенные модули разрешением в 12 Мп, позволяющие снимать ролики на скорости в 240 кадров в секунду. «Начинка» также практически не различается — процессором выступает чип собственной разработки Apple A11 Bionic.
Основное различие между iPhone 8 Plus и iPhone X — наличие в последнем системы распознавания пользователей Face ID. С ее помощью можно разблокировать смартфон сканированием лица (читайте наш
Емкости встроенных аккумуляторов iPhone X и iPhone 8 Plus соответственно
Оба аппарата защищены от попадания воды и пыли по стандарту IP68. Различий между смартфонами не очень много — в увеличенном Galaxy S9+ используется 6,2-дюймовый дисплей, в обычном Galaxy S9 — 5,8-дюймовый. Разрешение и матрица при этом одинаковые — 2960 на 1440 пикселей, Super AMOLED.
Емкости аккумуляторов составляют 3000 и 3500 мАч — день-полтора активного использования (смотрите
К другим техническим характеристикам девайсов относится процессор Exynos 9810, 4 и 6 ГБ оперативной памяти и от 64 ГБ встроенного хранилища.
Главная фотоновинка первой половины года, включающая сразу три модуля основной камеры и защищенная от воды и пыли по стандарту IP67. В тесте авторитетного ресурса сравнения камер в смартфонах DxOMark Huawei P20 Pro набрал максимальную на данный момент оценку — 109 баллов. Для сравнения, Samsung Galaxy S9+ получил 99 баллов, а Apple iPhone X — 97.
Разрешение основной камеры — 40 Мп, ей можно делать как 40-мегапиксельные, так и 10-мегапиксельные снимки. Разрешение второй камеры — 20 Мп. Это черно-белый модуль с диафрагмой f/1.6, который используется для создания свето-теневого рисунка. Разрешение третьей камеры — 8 Мп. Это телефотообъектив (80 мм), использующийся для трехкратного приближения объекта в кадре (зума). Также комбинация камер позволяет добиться 5-кратного «гибридного зума».
К другим техническим характеристикам относится 6,1-дюймовый экран (2240 на 1080 пикселей), аккумулятор на 4000 мАч и 6 ГБ оперативной памяти. От одного заряда смартфон работает около полутора-двух суток (читайте
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