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ПРАЗДНИК «АЛЕКСАНДРИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»: РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ И ПОЕЗДОВ
29.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Традиционный праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 7-8 июля. С программой основных мероприятий можно ознакомиться
РАСПИСАНИЕ
движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»
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Традиционный праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 7-8 июля. С программой основных мероприятий...
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