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ПРАЗДНИК «АЛЕКСАНДРИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»: РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ И ПОЕЗДОВ

29.06.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Традиционный праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 7-8 июля. С программой основных мероприятий можно ознакомиться по ссылке. А ниже – информация о  том, как добраться на мероприятие.

РАСПИСАНИЕ

движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»

 
 
Ссылка на источник 47
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Традиционный праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 7-8 июля. С программой основных мероприятий...
 
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