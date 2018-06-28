ПРАЗДНИК «АЛЕКСАНДРИЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ»: РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ И ПОЕЗДОВ

Традиционный праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей») пройдет в агрогородке Александрия Шкловского района 7-8 июля. С программой основных мероприятий можно ознакомиться по ссылке . А ниже – информация о том, как добраться на мероприятие.

РАСПИСАНИЕ

движения поездов для подвоза/вывоза гостей и участников праздника «Купалье»