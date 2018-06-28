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Ученые обнаружили под Антарктидой активный вулкан

29.06.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Ученые обнаружили под Антарктидой активный вулкан

Анализ исследований о таянии льдов и подробное изучение тепловой карты Антарктиды позволили ученым из Университета Восточной Англии сделать открытие - подо льдами Антарктиды, вероятно, находится действующий вулкан.

Профессор Карен Хейвуд из Университета Восточной Англии в Норидже считает, что вулкан может быть причиной таяния льдов и разрушения крупных ледников.

При анализе химического состава воды, пробы которой были собраны недалеко от крупнейших ледников, ученые обнаружили редкий изотоп гелий-3, поступление которого в атмосферу через мантию оценивается экспертами на уровне нескольких килограммов в год.

На основании этого анализа ученые сделали вывод, что причиной быстрого таяния ледников стали географические особенности западного ледяного покрова Антарктиды, пролегающего сверху крупной системы вулканических разломов.

Источник: БЕЛТА.

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Анализ исследований о таянии льдов и подробное изучение тепловой карты Антарктиды позволили ученым из Университета Восточной Англии сделать открытие...
 
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