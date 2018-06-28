В преддверии 3 июля гродненцам вручили государственные награды в Минске





Торжественные церемонии прошли во Дворце Независимости и Дворце Республики.

В преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости – Президент Александр Лукашенко вручил госнаграды более чем сорока представителям разных профессий. Орденов, медалей и почетных званий удостоены представители различных сфер деятельности за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей. Среди награжденных – представители Гродненщины.





Начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов награжден орденом «За службу Родине» ІІІ степени.

Генеральному директору Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго» Владимиру Шатернику присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Беларусь».