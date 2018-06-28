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В преддверии 3 июля гродненцам вручили государственные награды в Минске
29.06.2018 — Разное | Свислочская газета
Торжественные церемонии прошли во Дворце Независимости и Дворце Республики.
В преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости – Президент Александр Лукашенко вручил госнаграды более чем сорока представителям разных профессий. Орденов, медалей и почетных званий удостоены представители различных сфер деятельности за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей. Среди награжденных – представители Гродненщины.
Начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов награжден орденом «За службу Родине» ІІІ степени.
Генеральному директору Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго» Владимиру Шатернику присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Беларусь».
Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» удостоен председатель СПК «Свитязянка» Кореличского района Владимир Головач.
В этот же день премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил государственные награды заслуженным людям страны. В числе награжденных наши земляки.
Деятельность протоиерея Свято-Покровского кафедрального собора Гродно, художественного руководителя хора духовенства Гродненской епархии Андрея Бондаренко отмечена медалью Франциска Скорины.
Служба информации "ГП".
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Торжественные церемонии прошли во Дворце Независимости и Дворце Республики.
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