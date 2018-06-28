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В преддверии 3 июля гродненцам вручили государственные награды в Минске

29.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В преддверии 3 июля гродненцам вручили государственные награды в Минске

Торжественные церемонии прошли во Дворце Независимости и Дворце Республики.

 

В преддверии главного государственного праздника – Дня Независимости – Президент Александр Лукашенко вручил госнаграды более чем сорока представителям разных профессий. Орденов, медалей и почетных званий удостоены представители различных сфер деятельности за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм и образцовое исполнение служебных обязанностей. Среди награжденных – представители Гродненщины.

В преддверии 3 июля гродненцам вручили государственные награды в Минске

Начальник Гродненской пограничной группы Константин Молостов награжден орденом «За службу Родине» ІІІ степени.
Генеральному директору Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго» Владимиру Шатернику присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Беларусь».

В преддверии 3 июля гродненцам вручили государственные награды в Минске

 

Звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Беларусь» удостоен председатель СПК «Свитязянка» Кореличского района Владимир Головач.  
В этот же день премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков вручил государственные награды заслуженным людям страны. В числе награжденных наши земляки.

В преддверии 3 июля гродненцам вручили государственные награды в Минске

 

Деятельность протоиерея Свято-Покровского кафедрального собора Гродно, художественного руководителя хора духовенства Гродненской епархии Андрея Бондаренко отмечена медалью Франциска Скорины.  
Служба информации "ГП".

 

 

 
Теги: Гродно
 
 
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Торжественные церемонии прошли во Дворце Независимости и Дворце Республики.
 
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