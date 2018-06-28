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Проблемные растения

29.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Проблемные растения

С 1 июня по 15 сентября в районе, как и на всей территории Беларуси, проводится специальная программа «Мак», которая предусматривает выявление мест посевов и выращивания наркосодержащих культур, а также пресечение преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

 

С проблемой незаконного оборота наркотиков связан ряд негативных последствий криминального плана, в частности, рост количества преступлений, совершаемых наркоманами в связи с необходимостью приобретения наркотиков; правонарушений и преступлений в отношении наркопотребителей и больных наркоманией; преступлений, в том числе совершаемых в организованных формах, связанных с незаконным выращиванием, производством, перевозкой (пересылкой), сбытом в больших количествах и распределением в малых дозах и т.д.


Из года в год в сети наркомании попадают все новые и новые жертвы. И самое страшное, что уязвимой частью населения становится молодежь. Постоянно увеличивается количество лиц, занимающихся немедицинским потреблением наркотиков и психотропов. Их число за последние четыре года увеличилось более чем в три раза. Однако, по мнению большинства экспертов, для оценки истинных масштабов наркомании число зарегистрированных наркоманов следует увеличить как минимум в 10 раз.


Сотрудниками Свислочского РОВД, иными субъектами профилактики будет проведена активная пропагандистская работа с населением района о пагубных последствиях немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, недопустимости культивирования наркосодержащих растений, ответственности за незаконный оборот наркотиков.


Законом Республики Беларусь установлена уголовная ответственность за незаконный оборот наркосодержащих растений, которая заключается в лишении свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без конфискации.


Согласно статье 16.1 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрено наказание в виде штрафа размером до 20 базовых величин. И совсем не важно, что мак или конопля сами рассеялись и выросли на вашем участке. Кроме того, допуская факты выращивания на своих огородах наркосодержащих культур, вы тем самым создаете предпосылки для лиц, потребляющих наркотики, совершать в отношении вас и вашего имущества противоправные деяния. Ведь зачастую такие лица приезжают из разных регионов и высматривают места произрастания мака, наличие или отсутствие владельцев. Это создает предпосылки для проникновения на территорию ваших участков и, возможно, даже жилищ с целью последующего изготовления там наркотиков и совершения иных видов преступлений (кражи, грабежи, повреждение имущества). Напомним, что в отдельных случаях за посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений и грибов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотрена уголовная ответственность.


Лица, занимающиеся выращиванием и продажей наркосодержащих культур, других видов наркотических средств либо их приобретающие, живут рядом. Надеемся, что жители района не останутся в стороне от данной проблемы и будут активно помогать сотрудникам милиции в работе по недопущению и пресечению фактов произрастания таких культур, как мак и конопля.


В 2017 году на территории г. Свислочи и района за время проведения специальной программы «Мак» выявлено 9 административных правонарушений, уничтожено 23 посева наркосодержащих растений.


Поэтому еще раз напоминаем о запрете выращивания наркосодержащих культур. Также убедительно просим информировать о случаях хранения, продажи, посева дикорастущего мака, конопли по телефонам: 3-44-70 или 102. Ведь от вашей бдительности и правосознания в немалой степени зависят эффективность нашей работы в данном направлении и здоровье подрастающего поколения.

 

Анатолий СЛЕСАРЧИК,
старший оперуполномоченный группы по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Свислочского РОВД.

 
 
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С 1 июня по 15 сентября в районе, как и на всей территории Беларуси, проводится специальная программа «Мак», которая предусматривает выявление мест посевов и...
 
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