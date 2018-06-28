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В городском парке Лиды появился новый аттракцион «Летающая тарелка»
С сегодняшнего дня в городском парке Лиды на одно развлечение стало больше: посетителей начал принимать аттракцион «Летающая тарелка».
Этот аттракцион – для любителей экстрима. Суть его заключается в следующем: вы садитесь в «тарелку», которую начинает раскачивать и раскручивать в разные стороны.
Прокатиться на аттракционе могут дети старше 12 лет. Также допускаются ребята с 8 лет, но в сопровождении взрослых, сообщает
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С сегодняшнего дня в городском парке Лиды на одно развлечение стало больше: посетителей начал принимать аттракцион «Летающая тарелка». Этот аттракцион – для...
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