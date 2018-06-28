В городском парке Лиды появился новый аттракцион «Летающая тарелка»





С сегодняшнего дня в городском парке Лиды на одно развлечение стало больше: посетителей начал принимать аттракцион «Летающая тарелка».

Этот аттракцион – для любителей экстрима. Суть его заключается в следующем: вы садитесь в «тарелку», которую начинает раскачивать и раскручивать в разные стороны.

Прокатиться на аттракционе могут дети старше 12 лет. Также допускаются ребята с 8 лет, но в сопровождении взрослых, сообщает 0154.by .