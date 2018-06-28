ОАО «Лидское пиво» выпустило первый тонизирующий напиток без сахара





Новинка DYNAMI:T Sugar Free — это тонизирующий напиток, который благодаря сахарозаменителям почти не содержит калорий – всего 2 кКал на 100 мл.

В нем содержатся кофеин и таурин, которые способствуют снижению чувства сонливости и усталости, а также помогают повысить умственную и физическую активность. Напиток обогащен витаминами группы B, способствующими энергообмену в организме.

Напиток доступен в формате алюминиевой банки объемом 0,25 литра. Рекомендованная цена составляет 1,61 рубля. DYNAMI:T Sugar Free уже поступил в продуктовые магазины Минска и других городов страны.

«Новинка открывает на белорусском рынке сегмент тонизирующих напитков без сахара. Продукт инновационный и не имеет аналогов в стране. Он в первую очередь будет интересен тем, кто следит за калориями и при этом должен быть постоянно в тонусе. За рубежом такие напитки пользуются популярностью. Мы рассчитываем, что тренд получит развитие и в Беларуси», – отметили в компании «Лидское пиво».