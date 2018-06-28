Белорусские нотариальные конторы 29 июня проведут бесплатные консультации граждан

Белорусские нотариусы сегодня бесплатно проконсультируют граждан. Республиканская акция посвящена Дню Независимости Беларуси.

Участие подтвердили все нотариальные конторы и бюро страны. Отвечать на вопросы они будут в течение рабочего дня. В частности, можно уточнить у них, как правильно оформить наследство, составить завещания или брачные договоры.