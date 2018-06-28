Генеральная репетиция праздничного парада 3 июля состоялась в столице

Последние приготовления. В ночь на 29 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада ко Дню Независимости.

Главная задача – отработать все действия в строгой последовательности. Ведь движения военных – от рядового до министра – рассчитаны до секунды. Откроют парад суворовцы. Всего в этом году участвуют более четырёх тысяч солдат. Кроме белорусских военных по проспекту Независимости 3 июля пройдут военнослужащие России и впервые – китайские подразделения. Украшением парада станет сводная женская коробочка – почти две сотни красавиц дружно в ногу чеканят шаг и тренируются в построении расчётов. На грандиозном показе – легендарные машины Победы в одной колонне с современной техникой.