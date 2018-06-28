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Генеральная репетиция праздничного парада 3 июля состоялась в столице

29.06.2018 08:58 — Разное | ОНТ  
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Последние приготовления. В ночь на 29 июня в Минске прошла генеральная репетиция парада ко Дню Независимости.

Главная задача – отработать все действия в строгой последовательности. Ведь движения военных – от рядового до министра – рассчитаны до секунды. Откроют парад суворовцы. Всего в этом году участвуют более четырёх тысяч солдат. Кроме белорусских военных по проспекту Независимости 3 июля пройдут военнослужащие России и впервые – китайские подразделения. Украшением парада станет сводная женская коробочка – почти две сотни красавиц дружно в ногу чеканят шаг и тренируются в построении расчётов. На грандиозном показе – легендарные машины Победы в одной колонне с современной техникой. 

 
Теги: Минск
 
 
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​Последние приготовления. Минувшей ночью в Минске прошла генеральная репетиция парада ко Дню Независимости.
 
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