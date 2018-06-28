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Друзей много не бывает. Восьмая игра летнего сезона «Игр разума» опять принесла победу одной из команд «Новых друзей»
29.06.2018 09:02 — Разное | Маяк (Березовский район)
Восьмая игра сезона прошла в новом месте – недавно открывшемся ресторанном комплексе «Grand Club», но первые две строчки турнирной таблицы, как и на позапрошлой игре, опять захватили две команды «Новых друзей».
С самого старта вырвались вперед «Новые друзья 3». Их оппоненты в лице «New friends» висели на хвосте, а за счет футбола и рока на некоторое время сумели даже опередить своих одноклубников. Однако исход вечера решила ставка, в которой «New friends» проявили излишнюю осторожность и при всех верных ответах недобрали два балла, которых и не хватило, чтобы опередить победителей этого вечера – команду «Новые друзья 3» (на снимке).
Лидерскую тройку замкнул «Эдельвейс». С одной стороны он отбил третью строчку как минимум у четырех соискателей, а с другой – из-за не очень удачной игры в ставке упустил победу.
Об успехах остальных команд читаем на странице «Игр разума» в интернете, а следующая игра состоится в первых числах июля.
Фото Сергея СВИДЕРСКОГО.
Три вопроса с последних «Игр разума» для читателей «Маяка»:
1. Фридрих Фребель называл детей «божьими растениями». Он считается создателем первого… ЧЕГО?
2. Маленькая девочка, собираясь на прогулку, жалуется: «Бабушка, ну что ты меня все время запугиваешь?» А ЧТО делает бабушка?
3. Музыканты группы «Kiss» известны тем, что прибегли к необычному способу раскрутки: написали комикс о себе, добавив особый ингредиент в типограф-ские чернила. Привлеченная этим фактом общественность смела с полок весь тираж. Назовите точно двумя словами, что музыканты сделали незадолго до печати комиксов, чтобы осуществить свой план.
Ответы на вопросы, опубликованные в «Маяке» за 13 июня:
1. Лапша быстрого приготовления.
2. Свадебный каравай.
3. Шубы.
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Друзей много не бывает. Восьмая игра летнего сезона «Игр разума» опять принесла победу одной из команд «Новых друзей»
Восьмая игра сезона прошла в новом месте – недавно открывшемся ресторанном комплексе «Grand Club», но первые две строчки турнирной таблицы, как и на позапрошлой игре,...
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