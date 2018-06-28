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Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в редакции Capital Gazette

29.06.2018 09:06 — Разное | ОНТ  
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Правоохранители установили личность мужчины, который устроил стрельбу в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе. Нападавшим оказался 38-летний Джаррод Рамос.

Ранее мужчина неоднократно обвинял издание в клевете, когда газета освещала его дело о домогательствах к женщине. В 2012 году Рамос подавал на газету в суд за клевету, но иск не удовлетворили.

Найти стрелка удалось по базе данных паспортов. Сообщается, что злоумышленник намеренно повредил себе кожу на пальцах рук, чтобы избежать идентификации его личности по отпечаткам пальцев. 

По последним данным, в результате нападения на редакцию Capital Gazette пять человек погибли, трое пострадали. 

 
 
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Правоохранители установили личность мужчины, который устроил стрельбу в редакции издания Capital Gazette в Аннаполисе. Нападавшим оказался 38-летний Джаррод Рамос.
 
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