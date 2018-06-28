Эксперты обнаружили новый способ кражи денег у владельцев Android-смартфонов

Эксперты антивирусной компании McAfee нашли более десятка зараженных приложений в официальном магазине для Android-устройств Google Play, сообщает РИА Новости со ссылкой на блог компании .

Созданием вредоносного ПО занимались хакеры из группировки AsiaHitGroup. Вирус был под названием Sonvpay. C был встроен в 15 приложений, размещенных в Google Play, некоторые из сних были скачаны более 10 тысяч раз. Вот этот список:





Вирус использует бесшумные оповещения, так что после установки приложение присылает пользователям уведомление об обновлении, однако под соответствующей кнопкой замаскирована подписка на платные услуги.

Чтобы владелец Android-смартфона не заметил подвох, хакеры используют WAP-биллинг, который не требует отправки SMS-сообщений. Это позволяет напрямую списывать деньги с мобильного счета, и при этом пользователи ничего не обнаружат в истории отправленных сообщений. С января 2018 года преступники могли заработать от 60 до 145 тысяч долларов.





Эксперты в очередной раз советуют пользоваться антивирусами, внимательнее изучать отзывы на приложения в Google Play и не доверять программам, запрашивающим доступ к функциям оплаты через SMS-сообщения.

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