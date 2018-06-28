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Белорусская Мэй Маск. Как 69-летняя Ольга Шатыко стала моделью и звездой инстаграма

29.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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— У меня есть цель: создать новый образ зрелой женщины, — рассказывает Ольга Шатыко. — Ведь каждая, приближаясь к 40−45 годам, должна представлять, какой она будет в 70.

Если перед глазами только сгорбленные бабушки с потухшими глазами, которые целыми днями сидят дома — сорокалетняя женщина будет представлять такое же будущее и дрейфовать к нему.

Нам нужен принципиально иной образ, который будет мотивировать. Например, Мэй Маск — пример, который вдохновляет и восхищает. Чего только стоит ее девиз: «В 69 все только начинается!».

Такой же девиз и у нашей героини Ольги Шатыко. В свои 69 она принципиально не покупает таблетки, завоевывает инстаграм и танцует аргентинское танго. А вскоре откроет видеоблог о том, как сохранить здоровье и красоту.

С помощью стилиста Екатерины Миллинер мы создали для Ольги четыре смелых образа в стиле ее знаменитой единомышленницы Мэй Маск. А в перерывах между съемками попытались узнать, как нужно жить, чтобы 69 лет стали третьей молодостью.

«Физическая активность для меня сродни чистке зубов»

— После сорока мне не столько хотелось сохранить молодость, сколько не потерять здоровье. Это стало моей главной мотивацией.

И нужно сказать: удалось. За последние 30 лет я ни разу не жаловалась на здоровье — в моем доме нет таблеток. Раньше на всякий случай покупала обезболивающее — просто чтобы оно было в доме. А потом поняла, что регулярно выбрасываю полную упаковку из-за истечения срока годности. Когда это произошло в очередной раз, решила, что покупать таблетки бессмысленно.


— Спортом я начала интересоваться в 42 года, когда заметила первые возрастные изменения в своей осанке. Решила: нужно что-то делать. Начала читать о разных видах физической активности… Но в отличие от многих людей, которые все знают, но ничего не делают, стала практиковать то, что прочла.

И сегодня физическая активность для меня сродни чистке зубов. Ведь если вы не почистите зубы, вам будет дискомфортно? Так и у меня.

Я занималась аэробикой, бодифлексом, пилатесом. Но со временем поняла: в моем возрасте не так важно поддерживать какую-то определенную группу мышц, как восстановить баланс в организме.

Поэтому я каждый день делаю соматическую гимнастику Томаса Ханны. Она подразумевает работу с мышечно-фасциальными цепями и обеспечивает тот самый баланс: улучшается осанка, движения становятся более легкими и уверенными.

Помимо этого занимаюсь дыхательными практиками и скандинавской ходьбой в парке у дома. Заодно получаю и ландшафтотерапию. (Улыбается.)

Я вообще стараюсь концентрировать внимание на всем красивом. Мне кажется, это очень важно, если не хочешь стареть.

Что касается питания… С ним такая заморочка! Одни говорят: «Вам нужны здоровые углеводы, ешьте кашу и фрукты». Другие утверждают: «Лучшее, что есть, — это палео-диета, много белка и правильный жир».

Даже с моим высшим медицинским образованием я запуталась в обилии вариантов.

И пришла к такому выводу: существуют различные соматические типы конституции, и питание должно соответствовать именно вашему типу. Как найти эту информацию? Заходишь в интернет, пишешь «как определить свой соматический тип?» — и, пройдя тест, получаешь ответ. А потом все в том же всемогущем Гугле вводишь запрос «как питаться в соответствии с соматическим типом» — и тут же получаешь перечень продуктов. Все просто!


  


Образ: бомбер Chiara Ferragni, юбка MSGM, джемпер Gaёlle, ботильоны GCDS.

Ольга призналась, что во всех образах а-ля Мэй Маск чувствует себя комфортно и вполне могла бы вписать их в свой гардероб. Но этот — ее любимый!

«Чем заполнить этот период после 60? Вспомните свои желания и мечты!»

— У меня сохраняется интерес ко всему новому и желание познавать мир, самосовершенствоваться в нем. Ведь даже простые дела по дому можно делать, поставив фоном что-то из фильмов BBC об истории и искусстве.

Как по мне, ментальная старость куда страшнее старости физической… Ведь, как мы знаем, продолжительность человеческой жизни значительно увеличилась. Как и количество людей, которые доживают до ста лет.

У всех нас еще много времени. Будут ли это годы доживания, дряхлости и ожидания смерти или интересные, наполненные событиями дни — дело только нашего выбора.

Чем заполнить этот период после 60? Вспомните свои желания и мечты! Быть может, вы к чему-то стремились в юности, но тогда не получилось?
Почему бы теперь не освоить игру на гитаре, испанский язык, живопись, йогу? Почему бы не увидеть те страны, в которых еще не успели побывать?

Нужно найти какое-то дело по душе или стать частью большой команды, у которой есть глобальная цель — например, волонтерство. Это наполнит жизнь новым смыслом.

Меня когда-то поразила одна история… Как-то раз Клинтон посетил космодром на мысе Канаверал и встретил там уборщика. Уточнил: «А что это вы здесь делаете?». Знаете, что ответил уборщик? «Господин президент, я способствую запуску космических кораблей».

У него была большая цель — и он служил ей. Это ведь очень важно! Иметь цель, которая отвечает твоим внутренним ценностям.


  


Образ: платье MSGM, жилетка Bosideng, ботинки GCDS.

Макияж и укладку Ольга уже 50 лет делает сама, и в этом случае не изменила своим правилам. Новые идеи она черпает из фэшн- и бьюти-блогов на YouTube.

Моя цель — передать другим то, что знаю и умею я сама. Когда-то я хотела создать образовательную программу под названием «Сам себе нутрициолог». Но потом поняла, что могу вместо этого открыть свой блог на YouTube и охватить гораздо большую аудиторию.

Планирую начать в сентябре: буду рассказывать о том, что происходит в нашем организме, понятным для каждого языком.

Это на самом деле не сложно: чтобы не употреблять мусорную еду, ее просто не нужно покупать и приносить домой. (Улыбается.)

Ведь когда мы кладем себе в рот кусочек какой-то вредной вкусности — она запускает целый каскад биохимических реакций, которые приводят к нарушению углеводно-жирового обмена.

Если вы делаете так на протяжении многих лет, это, конечно, приведет к ухудшению здоровья и лишнему весу. И вы превратитесь в человека, который ежемесячно ходит в аптеку с длинным списком лекарств, чтобы выплатить свою дань фармацевтическим компаниям.


  


Образ: джемпер Gaëlle, плащ MSGM, джинсы MSGM, ботильоны GCDS, сумка-сетка GCDS.

Ольга призналась, что фотопозированию не училась, но ей помогли раскрыться советы фотографа и идеи из инстаграма Мэй Маск.

«Дата рождения — это просто цифры»

— У меня есть подруги-сверстницы, но здоровье не всегда позволяет им в полной мере реализовывать себя. Зато приятельницы, которые младше меня на 10−15 лет, придерживаются того же ритма и стиля жизни.

Когда мне исполнилось 60, одна из моих подруг сказала: «Я смотрю на тебя и понимаю, что у меня впереди 10 лет молодости». Ей тогда было 49 лет.

Сейчас я приближаюсь к 70, и она говорит: «Смотрю на тебя и понимаю — стареть не страшно». Конечно, мне приятно это слышать…

Меня саму вдохновляют женщины, которые сохраняют свою энергию и жизнерадостность. Те, из кого бьет фонтан молодости… И дата рождения в этом случае — просто цифры.

Есть женщины, которые после 80 попадают в «Книгу рекордов Гиннесса», добиваясь невероятных успехов в бодибилдинге. Есть отважные, которые прыгают с парашютом и переплывают проливы в 90 лет.

Но мой любимый пример — американка Тао Порчон-Линч. Она родилась в 1921 году — старше моей мамы! — а до сих пор преподает йогу и танцует аргентинское танго. Она колесит по всему миру: за месяц по 5 перелетов!.. Это не может не вдохновлять.


  

Образ: джемпер MM6, кеды-чулки GCDS.

— Что я мечтаю успеть? Без всякого сомнения, я хочу путешествовать — и делать это самостоятельно. Уже записалась на мастер-класс под названием «Грамотный путешественник». Там пошагово рассказывают, как заказывать авиабилеты, бронировать апартаменты и планировать свои перемещения по миру.

Эти знания пригодятся мне и для танго-туризма. Та самая Тао Порчон-Линч вдохновила меня на то, чтобы пойти обучаться аргентинскому танго. И я мечтаю совместить танцы и путешествия: приезжать в новые страны, днем осматривать все достопримечательности, а вечером — танцевать!..

У меня много планов на эту жизнь. Ведь несмотря на то, что все мы конечны, у меня есть еще 30 лет, которые можно превратить в третью молодость!

Как отразить внутреннюю молодость в своем образе? Об этом нам рассказала стилист:

— Работа с Ольгой для меня стала в некотором роде знаковой. Во-первых, я давняя поклонница Мэй Маск и вдохновляюсь ее образами. Благо инстаграм позволяет ничего не пропустить.

Также я очень люблю работать со зрелыми, состоявшимися женщинами. По сути, надо грамотно и тонко подобрать огранку алмазу. Алмаз — камень с виду простой и прозрачный, и его очень легко испортить и даже затмить, если поместить в дешевую, кричащую оправу.
В этой работе мне хотелось раздвинуть рамки возможного, показать, что понимание зрелой женственности может быть разным, и далеко не всегда банальным. Если женщина смелая, яркая, глубокая, она не обязана рядиться в рюши, цветочный принт и юбки в пол а-ля «ведический клуб». Она может примерять на себя современную эклектику и выглядеть сногсшибательно!
Ольга — именно такая женщина. На наших встречах она уже выглядела круче, чем мы все вместе взятые. Не только смелый стиль Мэй Маск, где сочетается авангард, спорт, минимализм, задавал мне планку, но и сама героиня, которая нашей иконе стиля не уступает ни на йоту.

За предоставленную для образов одежду выражаем благодарность бутику Fashionzone lab (Немига, 5).

Стилист проекта:

Катерина Миллинер

Фото: личный архив

 

 
 
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В свои 69 Ольга не покупает таблетки, завоевывает инстаграм и танцует аргентинское танго. А вскоре откроет видеоблог о том, как сохранить здоровье и красоту.
 
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