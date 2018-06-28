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5 сериалов, получивших кучу наград

29.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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При выборе сериала можно руководствоваться обзорами СМИ или мнением конкретных критиков, рейтингом или рекомендациями френдленты. А можно выбрать почти беспроигрышный вариант и смотреть те шоу, которые получили десяток наград и премий. AFISHA.TUT.BY нашла пятерку таких среди коллекции сервиса VOKA и предлагает не тратить время попусту, а сразу приступить к просмотру лучших из лучших.

Подпольная империя / Boardwalk Empire

«Золотой глобус-2011» за «Лучший драматический сериал» и «Лучшую мужскую роль», премии Гильдии киноактеров, «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана и далее по списку. Часто приходилось слышать: «Вообще не смотрю сериалы, но «Подпольную империю» — взахлеб. Времена «Сухого закона», гангстеры, виски и сигары, тайные вечеринки, ретро-флер — игнорировать «Подпольную империю» нет ни одной разумной причины.

Над проектом работали телеканал HBO и Мартин Скорсезе, который выступил продюсером всего шоу и даже срежессировал первый эпизод. В результате вышла романистика в форме сериала с таким вниманием к деталям и антуражу эпохи, что ощущение, будто вы гуляете по музею. И с таким количеством отсылок к классике кино, что кажется, будто вы пересматриваете любимые фильмы о гангстерах.

Смотреть бесплатно первые 7 дней на VOKA

Родина / Homeland

Следите за руками: «Лучший драматический сериал», «Лучшая актриса», «Лучший актер» на Эмми-2012; «Лучший драматический сериал» и «Лучшая актриса» на Золотом глобусе-2012 и 2013. Еще с десяток номинаций и регулярные первые места в топах лучших сериалов начала десятых. Про российскую адаптацию «Родины» мы вам уже рассказывали, теперь почитайте про оригинал.

На сегодня вышло семь сезонов сериала, восьмой обещают выпустить в 2019-м году, причем высокие рейтинги у «Родины» держались вплоть до шестого, что удивительно для такого длительного проекта. Первоначальная интрига закручивалась вокруг сержанта ВМФ США Николаса Броуди, которого восемь лет держали в иракской тюрьме. Он жертва или это все спланированная спецоперация Ирака — вопрос, ответ на который вы получите ой как не сразу. Параллельно мы следим за офицером ЦРУ Кэрри Мэтисон, которая отлично выполняет свою работу, любит Америку, но страдает расстройством психики. Естественно, у этих двоих не было шансов не быть вместе.

Говорить, зачем смотреть «Родину», — как объяснять, почему мороженое вкусное. Сделаем оговорку лишь для тех, кто с 2011-го в танке: прелесть этого сериала в том, что его можно смотреть и как романтическую историю встречи двух одиночеств, и как шпионский политический триллер, как детектив и как боевик — хватит на всю семью. Ну, а несколько раз за сериал вы будете так мощно ошарашены, что потеряете дар речи даже не на вечер — может и на день-другой.

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Вице-президент / Veep

Устали от драм? Понимаем и достаем из широких штанов лучший комедийный сериал 2015, 2016 и 2017-го годов. Американцы обожают «Вице-президента», полюбите и вы, если вам по душе творчество британского юмориста Армандо Ианнуччи и его последний проект — «Смерть Сталина». Сериал именно такой — абсурдный юмор, гротеск, фантасмагория — все это щедро присыпано отсылками к современной политической и экономической ситуации.

В «Вице-президенте» с энтузиазмом подошли к идее, что правительство — чаще всего горстка идиотов. Уже первый эпизод — 28 минут чистого саркастического искусства, где умопомрачительные шутки и ругательства не просто льются рекой — выстреливают пулеметной очередью по адресату.

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Хорошая жена / The Good Wife

Для тех, кто соскучился по актерским работам. Та самая Джулианна Маргулис из «Скорой помощи» получила за роль в «Хорошей жене» все возможные награды: от Эмми до Золотого глобуса и премии Гильдии киноактеров. С ней в дуэте Крис Нот, которого вы, наверняка, помните, как «Мужчину Мечты» из «Секса в большом городе». Дополнительно хочется обратить внимание на сериал любителей историй о сильных и независимых женщинах. По сюжету на Алисию ложится забота о семье после того, как ее муж-политик был уличен в секс-скандале и посажен в тюрьму за коррупцию. Помимо линии о распадающемся браке в «Хорошей жене» найдется, чем поживиться и любителям тонких коррупционных схем, и тем, кто обожает следить за системой американского правосудия, и фанатам фильмов про политические скандалы. Нет уверенности, что вы протянете с героями все семь сезонов, но сделать это стоит хотя бы потому, что на седьмом история и закончится — никаких продолжений, финиш виден, пусть и не сразу.

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Служба новостей / The Newsroom

Неясно, почему в числе наград сериала значатся лишь призы за актерские работы, несмотря на то, что сценарист Аарон Соркин («Социальная сеть», «Стив Джобс») проделал невообразимую работу и выдал эталонное шоу о том, как создаются новости. Если вы работаете в журналистике и еще не видели этот сериал, срочно бросайте все и загружайте первый сезон. Если не работаете, тоже бросайте все, но не так срочно. Закулисье популярной новостной программы — далеко не главное, что привлечет ваше внимание. Соркин пишет производственные драмы, а рассказывает все равно про один и тот же тип людей — идеалистов, которые изменили в своей сфере все. Будь то компьютерные гении или верные этическим стандартам журналисты — персонажи Соркина вдохновляют и заставляют поверить, что благодаря таким людям еще не все потеряно. Впрочем, сценарист не позволяет себе скатиться в одну из книг цикла «Жизнь замечательных людей». И хоть американское журналистское сообщество отнеслось к реалистичности происходящего в сериале скептически, «Служба новостей» все равно становится в ряд с такими проектами как «Вся президентская рать» и «В центре внимания».

Смотреть бесплатно первые 7 дней на VOKA

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VOKA — это сервис цифрового телевидения с такими культовыми сериалами, как «Игра Престолов», «Твин Пикс», «Настоящий детектив», «Мир Дикого Запада» и другими. Смотрите новые серии на любом устройстве в день мировой премьеры! Стоимость пакета — всего 0,46 рублей в сутки.

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Теги: Новости
 
 
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