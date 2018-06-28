ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Саммит ЕС продолжается в Брюсселе

29.06.2018 09:14 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

В Брюсселе – второй день саммита Евросоюза. Представители 28-ми стран-участниц пытаются совместными усилиями найти выход из «мигрантского кризиса».

Премьер Венгрии, к примеру, призвал остановить «нашествие» беженцев в Европу. Для этого он предлагает гораздо строже контролировать границы. Канцлер Австрии предложил другое решение – высаживать мигрантов ещё до прибытия в Европу. Речь о том, чтобы спасённых в море размещать на территории третьих стран.И дальше уже разбираться, кому давать официальный статус беженца. Все участники саммита едины в одном: нужно лучше координировать действия между собой.

Также в программе саммита ЕС – общеевропейский бюджет, отношения с США и торговые войны. Ещё один вопрос, который звучит в Брюсселе – выполнение минских соглашений. Доклад представляют лидеры Франции и Германии.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
​В Брюсселе – второй день саммита Евросоюза. Представители 28-ми стран-участниц пытаются совместными усилиями найти выход из «мигрантского кризиса».
 
Новости дня
Новости разные
 
Установлена личность мужчины, устроившего стрельбу в редакции Capital Gazette
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Волковыска
Lida.Info
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика