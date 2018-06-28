Саммит ЕС продолжается в Брюсселе

В Брюсселе – второй день саммита Евросоюза. Представители 28-ми стран-участниц пытаются совместными усилиями найти выход из «мигрантского кризиса».

Премьер Венгрии, к примеру, призвал остановить «нашествие» беженцев в Европу. Для этого он предлагает гораздо строже контролировать границы. Канцлер Австрии предложил другое решение – высаживать мигрантов ещё до прибытия в Европу. Речь о том, чтобы спасённых в море размещать на территории третьих стран.И дальше уже разбираться, кому давать официальный статус беженца. Все участники саммита едины в одном: нужно лучше координировать действия между собой.

Также в программе саммита ЕС – общеевропейский бюджет, отношения с США и торговые войны. Ещё один вопрос, который звучит в Брюсселе – выполнение минских соглашений. Доклад представляют лидеры Франции и Германии.