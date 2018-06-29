ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Программа праздничных мероприятий в Шарковщине 2 июля

29.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
Размер текста:
A
A
A

Программа праздничных мероприятий в Шарковщине 2 июляПрограмма праздника

11.00—11.20

Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь

11.20—12.00

Праздничное шествие трудовых коллективов и жителей района от площади Ленина до парка ОАО «Шарковщинский агротехсервис»

Площадь Ленина

12.00—12.30

Торжественное открытие праздника «Край над Дисной», посвященного 515-летию Шарковщины

12.30—13.00

Районный праздник «Прыдзісненскія крыніцы» (чествование работников агропромышленного комплекса, поздравление юбиляров, старейших и самых юных жителей)

13.00—13.30

“С большой любовью к малой родине” (поздравления знаменитых земляков)

13.30—14.45

Республиканская народно-патриотическая акція Федерации профсоюзов Беларуси “Мы — вместе!”

Парк ОАО “Шарковщинский агротехсервис”

12.00—15.00

Работа интерактивных площадок и выставок:

  • библиодвор “Мілы сэрцу куток”;
  • сельские подворья «Чудо — творение рук искусных»;
  • фольклорное подворье — мастер-класс от народного фольклорного коллектива «Купалінка», фольклорного коллектива «Калядіца»;
  • выставка детских работ «Мілы сэрцу родны край» художественного отделения ГУО «Шарковщинская ДШИ»;
  • выставка декоративно-приклодного творчества ГУ «ТЦСОН Шарковщинского района» «Мой край родной!»;
  • выставка-ярмарка “Город мастеров”;
  • спортивно-игровая площадка для детей

12.00—21.00

Развлекательная площадка для детей (батуты, аттракционы)

Парк ОАО “Шарковщинский агротехсервис”

16.00—17.00

Открытие выставки работ учителей художественного отделения ГУО “Шарковщинская ДШИ” и ГУО “Лужковская ДШИ” “Мілы сэрцу куток над яскравай Дзісною”, посвященной Году малой родины

Выставочный зал районного Центра рамесел

16.00—17.00

Краеведческий вечер «Цвіці, мой край, пад небам жураўліным»

Читальный зал районной библиотеки

20.00—22.00

Эстрадный концерт коллективов художественной самодеятельности района «Музыка родному городу»

22.00—24.00

Развлекательная программа для молодежи

Парк ОАО “Шарковщинский агротехсервис”

Оставить комментарий

« Поздравления с 515-летием Шарковщины
Новости дня
Новости разные
 
Саммит ЕС продолжается в Брюсселе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Варяг-пресс
Новости Волковыска
Lida.Info
Свислочская газета
Нясвижскiя навiны
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика