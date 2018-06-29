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Программа праздничных мероприятий в Шарковщине 2 июля
29.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы
11.00—11.20
Митинг, посвященный Дню Независимости Республики Беларусь
11.20—12.00
Праздничное шествие трудовых коллективов и жителей района от площади Ленина до парка ОАО «Шарковщинский агротехсервис»
Площадь Ленина
12.00—12.30
Торжественное открытие праздника «Край над Дисной», посвященного 515-летию Шарковщины
12.30—13.00
Районный праздник «Прыдзісненскія крыніцы» (чествование работников агропромышленного комплекса, поздравление юбиляров, старейших и самых юных жителей)
13.00—13.30
“С большой любовью к малой родине” (поздравления знаменитых земляков)
13.30—14.45
Республиканская народно-патриотическая акція Федерации профсоюзов Беларуси “Мы — вместе!”
Парк ОАО “Шарковщинский агротехсервис”
12.00—15.00
Работа интерактивных площадок и выставок:
12.00—21.00
Развлекательная площадка для детей (батуты, аттракционы)
Парк ОАО “Шарковщинский агротехсервис”
16.00—17.00
Открытие выставки работ учителей художественного отделения ГУО “Шарковщинская ДШИ” и ГУО “Лужковская ДШИ” “Мілы сэрцу куток над яскравай Дзісною”, посвященной Году малой родины
Выставочный зал районного Центра рамесел
16.00—17.00
Краеведческий вечер «Цвіці, мой край, пад небам жураўліным»
Читальный зал районной библиотеки
20.00—22.00
Эстрадный концерт коллективов художественной самодеятельности района «Музыка родному городу»
22.00—24.00
Развлекательная программа для молодежи
Парк ОАО “Шарковщинский агротехсервис”
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