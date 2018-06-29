Поздравления с 515-летием Шарковщины

Уважаемые шарковчане!

Сердечно поздравляем вас с Днём Независимости Республики Беларусь, 74-й годовщиной освобождения Шарковщинского района от немецко-фашистских захватчиков и 515-летием Шарковщины!

3 июля — это день нашей славы и чести, памяти о прошлом и гордости за настоящее. Белорусский народ мужественно защищал свою Родину от захватчиков. Через войны и разруху, через кровь и слезы многих поколений мы шли к своей независимости. За последние годы многое изменилось: и страна, и живущие в ней люди. Неизменным осталось желание каждого из нас жить в свободном и мирном государстве.

И сегодня все мы ответственны за то, чтобы наша Беларусь была сильной и процветающей, люди жили комфортно, благополучно и безопасно. Поэтому важно слышать и уважать друг друга, стремиться к взаимопониманию, объединять общество вокруг позитивной созидательной идеи.

Символично, что в Год малой родины мы отмечаем юбилей нашей Шарковщины. Этот праздник объединяет всех, кто гордится ее историей, кто своим ежедневным трудом, талантами приумножает всё то, что было создано предыдущими поколениями шарковчан. 515 лет — это не только возраст мудрости, накопленного опыта и славных традиций, это еще и время расцвета сил, новых открытий и развития!

Желаем нашей Шарковщине дальнейшего процветания, интересных инвестиционных проектов, новых производств, роста благосостояния населения.

Дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, большого семейного счастья, мира, взаимопонимания, согласия и благополучия! Пусть каждый день вашей жизни будет наполнен радостью, теплом, успехами и достижениями!

Председатель Шарковщинского районного исполнительного комитета Д.М.Ломако Председатель Шарковщинского районного Совета депутатов В.С.Шпец

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Паважаныя шаркаўчане!

Сардэчна віншую вас з галоўным дзяржаўным святам — Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь, 74-й гадавінай вызвалення ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў і 515-годдзем Шаркаўшчыны!

2 ліпеня вы будзеце адзначаць 515-годдзе Шаркаўшчыны. Дзень горада — гэта агульнае свята, якое яднае ўсіх жыхароў, незалежна ад узросту і прафесіі. Усе вы па праву ганарыцеся Шаркаўшчынай — яе гісторыяй і сучаснымі дасягненнямі, сваімі вядомымі землякамі і моладдзю, верыце ў будучыню райцэнтра і разам яе строіце.

3 ліпеня — сімвал нацыянальнай гордасці, доблесці і славы, духоўнай святыні, якая аказвае вялізны ўплыў на фарміраванне самасвядомасці і характару беларускага народа. Гэта свята аб’ядноўвае ўсіх жыхароў Беларусі, нагадвае, што ўсе мы — дзеці адной Айчыны. Усё менш застаецца з намі ўдзельнікаў і сведак той страшнай вайны. Але памяць пра гераічных абаронцаў Радзімы жыве ў сэрцах новых пакаленняў.

Традыцыйна ў гэты знамянальны дзень мы аддаём даніну глыбокай павагі смеласці і гераізму савецкіх салдат, партызан і падпольшчыкаў, самаадданасці працаўнікоў тылу, ушаноўваем памяць пра загінуўшых у барацьбе за свабоду і незалежнасць. Выказваем шчырую ўдзячнасць усім, хто працаваў і працуе зараз на карысць беларускай дзяржаўнасці, працягваючы лепшыя традыцыі старэйшых пакаленняў па захаванні і прымнажэнні іх заваяванняў, забяспечвае сацыяльна-эканамічнае развіццё Шаркаўшчынскага раёна, ідзе па шляху да вызначанай мэты — далейшага працвітання роднай Беларусі. Жадаю вам здароўя, мірнага неба, шчасця, згоды і дабрабыту.

Сяргей ЗЯМЧОНАК,

депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.