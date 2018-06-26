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Сегодня Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!»

29.06.2018 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Сегодня Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Пристегнись к безопасности!»29 июня Госавтоинспекция проводит Единый день безопасности дорожного движения, посвященный пропаганде использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, под девизом «Пристегнись к безопасности!»

Ремни безопасности являются самым главным защитным механизмом, который имеется в машине. Если человек не пристегнут ремнями безопасности, то при аварии он будет летать по салону во всех направлениях и никакая пассивная безопасность машины и супер современные подушки безопасности не помогут выжить. При весе 75 килограмм и аварии на скорости 60 км/ч на тело человека действует нагрузка в 3 тонны, а при скорости 80 км/ч уже 9 тонн. При таких нагрузках даже будучи пристегнутым человек может очень сильно пострадать, не говоря уже о том, что будет с ним в том случае, если он не пристегнется ремнями безопасности.

Детей в возрасте до 12 лет следует перевозить в специальном детском кресле, которое позволяет использовать ремень безопасности без вреда для их здоровья. Детей младше полутора лет лучше всего перевозить в детском автокресле, развёрнутом спиной вперёд.
Держать детей на руках тоже опасно, так как при столкновении, даже при скорости около 40 км/ч, ребенок весом 5,5 кг оказывает нагрузку на руки держащего, равноценную 110 килограммам. Удержать такой вес женщине вряд ли удастся. А самых маленьких детей (малышей в возрасте до 18 месяцев) лучше всего перевозить в детском сидении, установленном сзади спинкой вперед. При столкновении обеспечивается хорошая защита затылка и спины. Кроме того, детские сиденья для детей весом 9-18 кг должны оборудоваться ремнями с пятью точками крепления. Такая схема позволяет распределить ударную нагрузку при столкновении по большей поверхности тела ребенка, чем снижается вероятность получения тяжелых травм.

Согласно исследованиям, проведенным в различных странах, анализ 6 миллионов ДТП, в которых учувствовало около 12 миллионов человек, показал, что при использовании ремней безопасности в сложных условиях смертельных исходов в 2 раза меньше. Для людей, выброшенных из автомобиля, вероятность погибнуть в 40-50 раз больше, чем для оставшихся в машине. Статистика ДТП показывает, что 80% водителей и пассажиров, которые пользовались ремнем безопасности, попав в ДТП, не получили никаких ранений.

Водители и пассажиры помните всегда, что при возникновении аварийной ситуации ремень безопасности значительно снизит тяжесть последствий и сохранит Вам жизнь!

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