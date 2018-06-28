|
Расход - 5 литров в минуту. Что еще может Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye с 808 "лошадями"
Компания Dodge рассекретила обновленную «двухдверку» Challenger, в гамме которой появилась новая «горячая» модификация SRT Hellcat Redeye.
Ее разработчики преподносят как «самый мощный и быстрый мускул-кар». Это топовая версия купе Challenger, которая получила под капот мотор от прошлогоднего
До 60 миль/час (97 км/ч) Challenger SRT Hellcat Redeye разгоняется за паспортные 3,4 секунды, максимальная скорость — 327 км/ч. Кстати, производитель привел еще один любопытный показатель — под полным газом двигатель топ-версии купе потребляет 5,4 л топлива в минуту, то есть бак можно полностью опустошить всего за 11 минут. Но заявленный при этом средний расход не так уж и велик — 10,7 л/100 км.
Мотор на стандартном SRT Hellcat также был модернизирован — мощность выросла на 10 лошадиных сил (до 727 сил), крутящий момент достигает 890 Нм. За доплату для некоторых версий Challenger предлагается пакет Widebody с расширителями колесных арок, окрашенным в черный цвет задним спойлером и 20-дюймовыми колесными дисками с шинами Pirelli P-Zero размерности 305/35ZR.
Производство обновленных Challenger будет налажено этой осенью, первые машины доставят покупателям в четвертом квартале этого года.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Dodge превратила свой мускул-кар Challenger в настоящего монстра мощностью 808 лошадиных сил. Купе разгоняется до сотни за 3,4 секунды.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)