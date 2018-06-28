Компания Dodge рассекретила обновленную «двухдверку» Challenger, в гамме которой появилась новая «горячая» модификация SRT Hellcat Redeye.





Ее разработчики преподносят как «самый мощный и быстрый мускул-кар». Это топовая версия купе Challenger, которая получила под капот мотор от прошлогоднего SRT Demon , выпущенного лимитированным тиражом. Это 6,2-литровый V8, который, если верить Dodge, получил в общей сложности 25 различных улучшений, включая и более крупный механический нагнетатель, усиленные шатуны и поршни и усовершенствованный газораспределительный механизм. Впрочем, по сравнению с «Демоном» мощность и крутящий момент у SRT Hellcat Redeye несколько ниже — 808 лошадиных сил и 958 Нм. Сблокирован V8 с 8-ступенчатым «автоматом».





До 60 миль/час (97 км/ч) Challenger SRT Hellcat Redeye разгоняется за паспортные 3,4 секунды, максимальная скорость — 327 км/ч. Кстати, производитель привел еще один любопытный показатель — под полным газом двигатель топ-версии купе потребляет 5,4 л топлива в минуту, то есть бак можно полностью опустошить всего за 11 минут. Но заявленный при этом средний расход не так уж и велик — 10,7 л/100 км.





Мотор на стандартном SRT Hellcat также был модернизирован — мощность выросла на 10 лошадиных сил (до 727 сил), крутящий момент достигает 890 Нм. За доплату для некоторых версий Challenger предлагается пакет Widebody с расширителями колесных арок, окрашенным в черный цвет задним спойлером и 20-дюймовыми колесными дисками с шинами Pirelli P-Zero размерности 305/35ZR.

Производство обновленных Challenger будет налажено этой осенью, первые машины доставят покупателям в четвертом квартале этого года.