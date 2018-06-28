Прокурор Ветковского района советник юстиции Роман Валерьевич Фурс рассказал о деятельности прокуратуры и успехах в защите прав граждан





На днях служители главного надзорного органа страны отметили свой профессиональный праздник.

Во все времена прокуратура являлась едва ли не единственным государственным органом, куда граждане могут обратиться с любыми своими бедами и проблемами. И сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это её правозащитная функция. Накануне Дня работников прокуратуры нам удалось встретиться с прокурором Ветковского района советником юстиции Романом Фурсом и задать ему ряд вопросов о деятельности прокуратуры, успехах в защите прав граждан и надзоре за исполнением законов на территории района.

— Роман Валерьевич, каковы основные результаты работы прокуратуры с начала этого года?

— Прокуратурой района в текущем году проведено 27 проверок исполнения законодательства, по результатам которых руководителям различного уровня внесено 27 представлений, вынесено 45 предписаний, на незаконные правовые акты принесено 5 протестов, официально предупреждено о недопустимости нарушений законности 16 лиц.

По результатам рассмотрения указанных актов прокурорского надзора к дисциплинарной ответственности привлечено 38 граждан, к административной — 16, к материальной — 3 физических и 4 юридических лица.

— Часто ли в прокуратуру обращаются граждане, представители юридических лиц?

— Одной из основных задач прокуратуры является защита личности, её прав и свобод, интересов государства и общества. С начала года прокуратурой в рамках осуществления организационно-практических мероприятий проведено 38 проверок по обращениям граждан, а также 7 — по обращениям юридических лиц и их представителей. Граждане в основном обращались с вопросами трудовых, земельных и жилищных отношений. Были вопросы, касающиеся и административного законодательства. Также, традиционно большое количество обращений поступает на действия и решения Ветковского РОВД. О состоянии работы с обращениями граждан и юрлиц регулярно сообщается в информационной записке, вносимой дважды в год в райисполком и Совет депутатов.

— В поле зрения прокуратуры находится и исполнение трудового законодательства с целью принятия соответствующих мер. Как в нашем районе обстоят дела в этом направлении?

— Приходится констатировать, что в прокуратуру района ежегодно поступают обращения граждан по вопросам соблюдения нанимателями требований законодательства о труде.

В ходе рассмотрения обращений по вышеуказанным вопросам со стороны районных организаций и предприятий прокуратурой выявляются неоднократные факты нарушения трудового законодательства, в том числе выплаты зарплаты и других сумм, причитающихся работникам. Так, к примеру, к нам в прокуратуру обратилась работница УСП «Радуга-Агро» с жалобой о том, что ей не выплатили отпускные ни во время самого трудового отпуска, ни после выхода из него. Управляющему данного сельхозпредприятия было вынесено предписание, и на следующий же день все причитающиеся денежные средства работнице выплатили. Таким образом, прокуратура помогает людям оперативно добиваться соблюдения их прав и законных интересов.

— Вопрос, волнующий наших читателей, — борьба с коррупцией. Регистрировались ли в нашем районе коррупционные преступления?

— За последние полгода в Ветковском районе зарегистрировано 9 коррупционных преступлений, тогда как за аналогичный период минувшего года — 5.

К сожалению, из года в год выявляются нарушения, связанные с сокрытием фактов падежа и искажением государственной статотчётности. В настоящее время Ветковским РОСК продолжается расследование уголовного дела, возбуждённого прокуратурой района в отношении одного из руководителей сельхозпредприятий района. Злоупотребляя служебным положением (ст.424 ч.2 УК), уже бывший директор хозяйства организовал составление работниками предприятий заведомо фиктивных бухгалтерских отчётов, в которых были указаны ложные сведения о сохранении поголовья крупного рогатого скота. А именно, сокрытия фактов падежа животных свыше 300 голов. Также прокуратура района совместно с Ветковским РОВД проводит проверку по аналогичному факту в другом сельхозпредприятии района.

На растрате либо присвоении денежных средств попадаются и работники торговли. Данные преступления, к примеру, периодически совершают те, кто работает в ОСП «Ветковское». В связи с этим хотелось бы обратиться ко всем работникам предприятий и организаций района: если руководство будет склонять вас к каким-либо незаконным действиям, обращайтесь к нам в прокуратуру.

— На что, на ваш взгляд, в текущем году стоит обратить пристальное внимание органам власти, субъектам профилактики Ветковского района?

— Для сохранения законности и правопорядка на территории района основное внимание необходимо сосредоточить на профилактике правонарушений, защите конституционных прав граждан, оперативном решении наиболее острых социальных проблем. При этом важно активнее привлекать к этой работе трудовые коллективы и общественные формирования.

Кроме того, важно акцентировать внимание на проведении профилактических мероприятий с лицами, склонными к злоупотреблению спиртных напитков, совершению преступлений, а также создающими конфликтные ситуации в семьях. Прокуратура района совместно с другими заинтересованными службами принимает участие в заседаниях советов ОПОП, проводит беседы среди граждан и в трудовых коллективах.

Необходимо усилить работу по трудоустройству ранее судимых граждан. Как показывают проверки, заинтересованные службы зачастую не проявляют должного содействия в их трудоустройстве, а имеющиеся вакансии на деле оказываются занятыми, а то и вовсе отсутствуют.

— В связи с тем, что прокуратура координирует правоохранительную деятельность, расскажите, пожалуйста, как выглядит динамика уровня преступности в нашем районе?

— Организационно-практические меры, принимаемые прокуратурой непосредственно, а также во взаимодействии с другими правоохранительными, контролирующими органами, оказали определённое влияние на состояние законности и уровень преступности в районе. Количество преступлений в Гомельской области за шесть месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 37%. Незначительное снижение преступности наблюдается и в Ветковском районе — с 71 до 70. Сократилось количество краж на 30%. За указанный период на территории района не допущено совершения изнасилований и покушений на изнасилование.

В то же время отмечен рост преступлений лицами, имеющими судимость. Было допущено одно преступление, совершённое несовершеннолетним. Также в районе произошло убийство на бытовой почве.

Отдельно следует отметить снижение административных правонарушений в нашем районе. Их количество снизилось с 2885 до 2781.

— Какие виды преступлений занимают наибольший удельный вес в структуре преступности?

— В динамике преступности наибольший процент составляют кражи имущества физических и юридических лиц. Достаточно большое количество преступлений связано с невыплатой алиментов.

— Чем бы вы хотели завершить наш диалог?

— Безусловно, поздравить коллег с профессиональным праздником. Пожелать им крепкого здоровья, спокойной работы, благополучия и уюта в доме. Мы и далее будем безупречно служить закону, твёрдо стоять на защите прав и законных интересов граждан.

Беседовала Снежана КОРШИКОВА.