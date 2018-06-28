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Комитет государственной безопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси
29.06.2018 — Разное | Новости Ветки
За систематическое получение взяток задержаны ряд так называемых медицинских функционеров. В гараже у директора «Белмедтехники» найдено более 620 тыс. долл. в эквиваленте. За получение и дачу взяток, а также уклонение от уплаты сумм налогов и сборов задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тыс. долл., а отдельным должностным лицам — до 350 тыс. долл. за раз.
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