Комитет государственной безопасности вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси





За систематическое получение взяток задержаны ряд так называемых медицинских функционеров. В гараже у директора «Белмедтехники» найдено более 620 тыс. долл. в эквиваленте. За получение и дачу взяток, а также уклонение от уплаты сумм налогов и сборов задержаны, заключены под стражу, а также применены другие меры пресечения в отношении 33 должностных лиц, а всего — более 50 человек. Должностные лица системы здравоохранения получали взятки за решение вопросов, входивших в их компетенцию. Разовые незаконные вознаграждения доходили до 10 тыс. долл., а отдельным должностным лицам — до 350 тыс. долл. за раз.