Работники Ветковского РОЧС проверили склады сельхозпредприятий района





Сельхозпредприятия Ветковского района в достаточной степени не обеспечены первичными средствами пожаротушения. В очередной раз в этом убедились работники инспекции надзора и профилактики районного подразделения МЧС.

Спасатели ежегодно напоминают руководителям сельхозорганизаций о важной роли первичных средств пожаротушения при ликвидации внештатных ситуаций. Но на местах не всегда есть возможность удовлетворить все требования пожарных. Как результат, констатация фактов нарушения. Итоги мониторингов мест складирования и хранения грубых кормов в агропромышленном комплексе показали белые пятна в этом направлении.

Чаще всего проверяющие сталкивались с частичным отсутствием ограждений мест хранения, а также их опашки. Системы молниезащиты на объектах в большинстве случаев неисправны. Много вопросов и к сторожевой охране. Вместе с этим инспекция рекомендовала установить рядом со всеми складами грубых кормов предписывающие знаки о запрете курения и применения открытого источника огня.

А. САРКИСЯН.