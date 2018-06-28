ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Работники Ветковского РОЧС проверили склады сельхозпредприятий района

29.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
Размер текста:
A
A
A

Работники Ветковского РОЧС проверили склады сельхозпредприятий района

Сельхозпредприятия Ветковского района в достаточной степени не обеспечены первичными средствами пожаротушения. В очередной раз в этом убедились работники инспекции надзора и профилактики районного подразделения МЧС.

Спасатели ежегодно напоминают руководителям сельхозорганизаций о важной роли первичных средств пожаротушения при ликвидации внештатных ситуаций. Но на местах не всегда есть возможность удовлетворить все требования пожарных. Как результат, констатация фактов нарушения. Итоги мониторингов мест складирования и хранения грубых кормов в агропромышленном комплексе показали белые пятна  в этом направлении.

Чаще всего проверяющие сталкивались с частичным отсутствием ограждений мест хранения, а также их опашки. Системы молниезащиты на объектах в большинстве случаев неисправны. Много вопросов и к сторожевой охране. Вместе с этим инспекция рекомендовала установить рядом со всеми складами грубых кормов предписывающие знаки о запрете курения и применения открытого источника огня.

А. САРКИСЯН.

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельхозпредприятия Ветковского района в достаточной степени не обеспечены первичными средствами пожаротушения. В очередной раз в этом убедились работники...
 
Новости дня
Новости разные
 
13 человек госпитализированы с подозрением на сибирскую язву в Кыргызстане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

28.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
29.06.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика