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Инвестиционный форум «Мельница успеха» проходит в Могилёве

29.06.2018 09:47 — Разное | ОНТ  
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10-й инвестиционный форум «Мельница успеха» стартует сегодня в Могилёве.

Он соберет более 500 участников. Ожидаются гости из Китая, Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Франции, Вьетнама и других стран. Основные события развернутся в спорткомплексе «Олимпиец». Там откроется выставка-презентация инвестиционных и инновационных проектов региона. В этом году на форуме акцент сделают на межрегиональном развитии, которое даёт импульс к сотрудничеству между странами в сфере культуры и торговли.

 
 
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​10-й инвестиционный форум «Мельница успеха» стартует сегодня в Могилёве.
 
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