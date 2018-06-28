Инвестиционный форум «Мельница успеха» проходит в Могилёве

10-й инвестиционный форум «Мельница успеха» стартует сегодня в Могилёве.

Он соберет более 500 участников. Ожидаются гости из Китая, Румынии, Польши, Болгарии, Чехии, Франции, Вьетнама и других стран. Основные события развернутся в спорткомплексе «Олимпиец». Там откроется выставка-презентация инвестиционных и инновационных проектов региона. В этом году на форуме акцент сделают на межрегиональном развитии, которое даёт импульс к сотрудничеству между странами в сфере культуры и торговли.