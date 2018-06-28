​Надёжный чехол для смартфона создал немецкий студент

Чехол для смартфона, который реально надёжно защищает девайс при падении, создал и запатентовал студент немецкого университета Аален Филипп Френцель.

Футляр оснащён датчиками, которые срабатывают при свободном падении. Когда смартфон падает, то чехол работает, как подушка безопасности (у него вырастают «ножки», которые пружинят, соприкасаясь с твёрдой поверхностью).

«Ножки» спасают корпус телефона, под каким бы углом он ни приземлился.