Матчи группового этапа ЧМ по футболу посетили более двух миллионов зрителей

Матчи группового этапа ЧМ по футболу в России посетили 2 178 894 зрителя, передаёт информагентство «РИА Новости».

С 14 по 28 июня в 11 городах России прошло 48 матчей. Миллионный болельщик смотрел игру между сборными Дании и Австралии в Самаре. Отметку в два миллиона зрителей чемпионат мира преодолел 27 июня в вечерних матчах группы E Сербия – Бразилия и Швейцария – Коста-Рика.

Международная федерация футбола 21 июня сообщала, что распределено более 2,6 миллиона билетов, продажи продолжатся до 15 июля.