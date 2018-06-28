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Матчи группового этапа ЧМ по футболу посетили более двух миллионов зрителей

29.06.2018 10:02 — Разное | ОНТ  
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Матчи группового этапа ЧМ по футболу в России посетили 2 178 894 зрителя, передаёт информагентство «РИА Новости».

С 14 по 28 июня в 11 городах России прошло 48 матчей. Миллионный болельщик смотрел игру между сборными Дании и Австралии в Самаре. Отметку в два миллиона зрителей чемпионат мира преодолел 27 июня в вечерних матчах группы E Сербия – Бразилия и Швейцария – Коста-Рика.

Международная федерация футбола 21 июня сообщала, что распределено более 2,6 миллиона билетов, продажи продолжатся до 15 июля.

 
 
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Матчи группового этапа чемпионата мира по футболу в России посетили 2 178 894 зрителя, передаёт информагентство «РИА Новости».
 
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